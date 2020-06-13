Kayseri'de CHP heyeti çiftçileri ziyaret etti - Son Dakika

CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer ve CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, dolu yağışı nedeniyle ürünleri zarar gören çiftçileri ziyaret etti.

CHP İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Özer ile Arık, Felahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kuzugüden ve çiftçileri ziyaret ederek, dolu yağışı nedeniyle üreticilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Özer, ziyarette yaptığı konuşmada, dolu yağışının üreticileri zor duruma düşürdüğünü belirtti.

Çiftçilerin zararınızın karşılanması için sürecin takipçisi olacaklarını aktaran Özer, "Bugün çiftçilerimiz borcu borç ile kapatmaya çalışıyor. Aslında yasaların gereği yapılmış olsa yasaların ön gördüğü destek verilmiş olsa çiftçimizin hiçbir sorunu kalmayacak." ifadelerini kullandı.

CHP Kayseri Milletvekili Arık da halkın sorunlarının takipçisi olacaklarını kaydetti.

Felahiye Ziraat Odası Başkanı Kuzugüden de çiftçilerin dolu yağışı nedeniyle bir kez daha mağdur olduğunu aktardı.