Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı - Son Dakika

Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı

6 saat önce

Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralıKAYSERİ'de, iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı

KAYSERİ'de, iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi Mustafakemalpaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsü henüz bilinmeyen 34 PU 6462 plakalı otomobil, tali yoldan çıkan İsmail Aslan (30) yönetimindeki 38 TK 871 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücü Aslan ile yolcular İsrafil Aslan (29), Mikail Aslan (27) ve Murat Yıldırım (42) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastanelere kaldırdı. Yaralılardan İsrafil Aslan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. 34 PU 6462 plakalı otomobilin sürücüsünün ise, kazanın ardından kaçtı.

Ayrıca, kazada Aslan'ın otomobilindeki horoz da öldü.

Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı

Kocasinan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 11:15 Kaynak: DHA
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