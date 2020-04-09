Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
6 saat önce
Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Sürücüleri henüz belirlenemeyen 38 ADB 856 ile 38 RY 985 plakalı otomobiller, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Mustafa B, Ceyda Ceren B, Cem P. ve Sami M, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 10:14 Kaynak: AA
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