Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Kazada yaralanan Mustafa B, Ceyda Ceren B, Cem P. ve Sami M, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sürücüleri henüz belirlenemeyen 38 ADB 856 ile 38 RY 985 plakalı otomobiller, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi 'nde çarpıştı.

Kayseri 'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

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