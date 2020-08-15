Kayseri'de İncesu Marina açıldı - Son Dakika

Kayseri'de İncesu Belediyesi tarafından yenileme çalışması yapılan İncesu Marina, düzenlenen törenle açıldı.

Derebağ mevkisinde bulunan marinanın açılış törenine, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, İl Kültür Müdürü Şükrü Dursun ve davetliler katıldı.

Burada bir konuşma yapan Başkan İlmek, atıl durumdaki bir mekanı restore ederek halka kazandırdıklarını söyledi.

Marina hakkında bilgiler veren İlmek, "Toplam alanı 35 bin metrekare olan proje yürüyüş yolları, dinlenme ve piknik alanları, kapalı ve açık alanlarda restoran ve kafeterya, çok amaçlı sosyal tesis alanı, çocuk oyun alanları, amatör balık sporuna ev sahipliği yapan gölet alanı, yöresel ürünlerin satış yeri gibi bir çok özelliği barındırıyor." diye konuştu.

İlçe Müftüsü Adem Bozkurt'un okuduğu duanın ardından sosyal tesisin açılışı gerçekleştirildi.