Jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi - Son Dakika

Kayseri'de jandarma, "Trafik Haftası" etkinlikleri kapsamında trafik güvenliğini sağlamak, ölümlü ve yaralanmalı kazaları en aza indirmek amacıyla helikopter destekli denetim yaptı.

Denetim, "algılanan yakalanma riski duygusu"nun sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi amacıyla komutanlıktan havalanan helikopterle İncesu, Yeşilhisar, Yahyalı, Develi ve Tomarza ilçeleri ile Kayseri- Erciyes kara yolunda gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı 19 trafik timi de belirlenen güzergahta denetimlere destek sağladı.

Kent genelinde 1024 kilometrelik yol ağında yapılan denetimde, kurallara uymadığı tespit edilen araç sürücüleri uygulama noktalarında durduruldu.

Yaklaşık 2 saat süren denetimde ekipler, "sağ şeritte veya bankette uygunsuz bekleme", "ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı" ve "hatalı sollama" gibi ihlallerin önüne geçmek için 1174 aracı kontrol etti. Denetim kapsamında, koruma çerçevesi ve reflektörü olmayan traktörlerin kara yoluna çıkışlarına izin verilmedi.

Tarihi ve doğal alanlar da havadan denetlendi

Ayrıca, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi sorumlusu da helikopterli denetime katıldı.

Timin unsurları da Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Koramaz Vadisi ile Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü, kesin korunacak hassas alan ilan edilen, 250'den fazla kuş türüne konaklama, üreme ve beslenme imkanı sağlayan Sultan Sazlığı Milli Parkı ile Kapadokya'nın giriş kapısı olarak bilinen Soğanlı Vadisi'ni kontrol etti.

Bu mekanlardaki denetimle tarihi ve doğal güzelliklere zarar verilmesi, olası kaçak kazıların engellenmesi amaçlandı.