Jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi - Son Dakika
Üye Girişi

Jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi

08.05.2022 13:54

Kayseri'de jandarma, "Trafik Haftası" etkinlikleri kapsamında trafik güvenliğini sağlamak, ölümlü ve yaralanmalı kazaları en aza indirmek amacıyla helikopter destekli denetim yaptı.

Kayseri'de jandarma, "Trafik Haftası" etkinlikleri kapsamında trafik güvenliğini sağlamak, ölümlü ve yaralanmalı kazaları en aza indirmek amacıyla helikopter destekli denetim yaptı.

Denetim, "algılanan yakalanma riski duygusu"nun sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi amacıyla komutanlıktan havalanan helikopterle İncesu, Yeşilhisar, Yahyalı, Develi ve Tomarza ilçeleri ile Kayseri- Erciyes kara yolunda gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı 19 trafik timi de belirlenen güzergahta denetimlere destek sağladı.

Kent genelinde 1024 kilometrelik yol ağında yapılan denetimde, kurallara uymadığı tespit edilen araç sürücüleri uygulama noktalarında durduruldu.

Yaklaşık 2 saat süren denetimde ekipler, "sağ şeritte veya bankette uygunsuz bekleme", "ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı" ve "hatalı sollama" gibi ihlallerin önüne geçmek için 1174 aracı kontrol etti. Denetim kapsamında, koruma çerçevesi ve reflektörü olmayan traktörlerin kara yoluna çıkışlarına izin verilmedi.

Tarihi ve doğal alanlar da havadan denetlendi

Ayrıca, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi sorumlusu da helikopterli denetime katıldı.

Timin unsurları da Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Koramaz Vadisi ile Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü, kesin korunacak hassas alan ilan edilen, 250'den fazla kuş türüne konaklama, üreme ve beslenme imkanı sağlayan Sultan Sazlığı Milli Parkı ile Kapadokya'nın giriş kapısı olarak bilinen Soğanlı Vadisi'ni kontrol etti.

Bu mekanlardaki denetimle tarihi ve doğal güzelliklere zarar verilmesi, olası kaçak kazıların engellenmesi amaçlandı.

Jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi
Jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi
Jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi
Jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi
Jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi
Jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi
Jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi
Jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi
Jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi

YORUMLAR
500
Kütahya'da helikopter destekli trafik denetimi Kütahya'da helikopter destekli trafik denetimi Helikopter destekli trafik denetimi Helikopter destekli trafik denetimi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi - Son Dakika


Son Dakika
14:39 Eski CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman son yolculuğuna uğurlandı
15:06 Şişli'de bir kişi, "Acil telefon etmem gerekiyor" diyerek Ukraynalı turistin cep telefonunu çaldı
15:04 Hakkında haber alınamayan adam, evinin terasında 21 yerinden bıçaklanmış olarak bulundu
15:02 Koyun yüklü kamyonet kaza yaptı: 18 koyun telef oldu
14:59 Mehmetçik'i bomba yüklü maket uçakla vurmaya çalışan terör örgütü PKK'ya geçit verilmedi
14:45 Karısının boşanmak istemesine sinirlenince kezzapla kendine zarar vermek istedi
14:28 Doğuma yakın ilk poz! Sinem Kobal'ın Anneler Günü paylaşımı beğeni rekoru kırdı
14:02 Maliyeti 47 milyon TL'ye ulaşan dev çay bardağı şeklindeki binanın açılışında sona gelindi
13:44 Milli Savunma Bakanlığı'nın Anneler Günü'ne özel yayınladığı video tıklanma rekoru kırdı
13:43 Rusya-Ukrayna savaşı sona mı eriyor? Putin, savaşın kaderini etkileyecek açıklamayı yarın yapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2022 15:26:26. #1.12#
SON DAKİKA: Jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement