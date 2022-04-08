Kayseri'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 şahıs yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 şahıs yakalandı

08.04.2022 16:20
Kayseri'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 şahıs yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 şahıs yakalandı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. İldem, Yenidoğan, Battalgazi, Osman Kavuncu, Anafartalar, Gesi Fatih, Anbar, Yavuzlar ve Yenişehir Mahallelerinde farklı adreslerde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.K., F.Ç. N.D. C.T., R.Ü ve U.K. yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kayseri'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 şahıs yakalandı

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 şahıs yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 şahıs yakalandı - Son Dakika
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