Kayseri'de Kızılırmak'ta kaybolan genci arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika

Konya Emniyet Müdürlüğünde görevli dalgıç polislerin de katıldığı çalışmalara ara verildi.

Olay yerine jandarma, UMKE, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Göle giren Şamlı, bir süre sonra gözden kayboldu.

Alınan bilgiye göre, Çağatay Şamlı (18), 7 arkadaşıyla Kermelik Mahallesi'nde Kızılırmak kenarına pikniğe gitti.

Kayseri 'nin Özvatan ilçesinde Kızılırmak 'ta kaybolan genç için başlatılan arama çalışmalarına ara verildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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