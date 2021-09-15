Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına hapis cezası - Son Dakika

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan iki sanıktan biri 8 yıl 4 ay, diğeri 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda, tutuklu sanıklar Afganistan uyruklu R.S. ile H.G. ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, her iki sanığın da "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık R.S. yeminli tercüman eşliğinde yaptığı savunmasında, "Yanımda, İran'da bulunan annemden getirdiğim yaklaşık 370 hap vardı. Polis üst aramamda bunları buldu. Uyuşturucuyu bırakmak için bu hapları alıyordum. Satıcı değilim. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

Sanık H.G. de suçlamaları reddederek, beraatini ve tahliyesini talep eti.

Mahkeme heyeti, sanık R.S"ye, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezası vererek tutukluluğunun devamına hükmetti.

Heyet, sanık H.G'ye de telefon yazışmalarını baz alarak, aynı suçtan 10 yıl hapis ve 20 bin lira adli para cezası vererek, tutukluluğunun devamına karar verdi.