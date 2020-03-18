Kayseri'de yaralı şahin tedavi altına alındı - Son Dakika

Kayseri'de zabıta amiri tarafından bulunan yaralı şahin tedavi altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeşilhisar ilçesinde görev yapan Zabıta Amiri Şahin Kılınçlı tarafından yol kenarında bulunan yaralı şahin, Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

Kanadında saçma yarası bulunan ve uçamayan şahin, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde görevli veteriner hekime teslim edildi.

Yaralı şahin, tedavisinin ardından doğal yaşam ortamına bırakılacak.