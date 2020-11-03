Kayseri'de 'Yöresel Ürünler Günleri' başladı - Son Dakika

Kayseri'de 'Yöresel Ürünler Günleri' başladı

03.11.2020 16:11
Kayseri'de 'Yöresel Ürünler Günleri' başladı, System.String[]

Kayseri'de Sun Fuarcılık tarafından düzenlenen Yöresel Ürünler Günleri açıldı.

Kayseri'de Sun Fuarcılık tarafından düzenlenen Yöresel Ürünler Günleri açıldı.

Dünya Ticaret Merkezi'nde düzenlenen fuara 40 şehirden 80 ayrı firma gelerek, yöresel gıda ve ürünlerini tanıtıyor. 3 Kasım itibari ile açılan fuar, 8 Kasım'da son bulacak.

Pandemi koşullarından dolayı her türlü önlemi aldıklarını söyleyen Sun Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Saçmacı, "3 Kasım itibari ile başlayan 'Yöresel Ürünler Günleri' 8 Kasım Pazar günü akşam sona erecek. Türkiye'de 40'dan fazla şehirden 80 civarında firma katılıyor fuara. Bu seferki fuar alanımız öncekilerden çok daha farklı. Pandemi koşulları nedeni ile her şey en üst seviyede. Girişten itibaren ısıölçer kameralar, dezenfektanlar, şeffaf eldivenler ve her stant başındaki dezenfektanlar var. Tamamı ile çok dikkat ediyoruz. İnşallah bu fuarı da başarıyla bitireceğiz diye umut ediyoruz. Biz son iki aydır fuarımızı Türkiye'nin değişik şehirlerinde yapıyoruz. Geçen hafta Konya'daydık, ondan önceki hafta Gaziantep'teydik. Ortam şu şekilde, insanlar gezmeye değil de alış verişe gelecek insanlar dışarı çıkıyor. Bu da ziyaretçi sayısını belli seviyede düşürüyor ama gelen insanlar alış veriş yapmak için geliyor. Bu yılın Kayseri'deki son Yöresel Ürünler Günleri ve bu yıl da kısa tuttuk biraz. Vatandaşlarımızın bu 6 günde ziyaretlerini bekliyoruz" dedi.

Çankırı'dan kayatuzu tanıtımı yapmak için gelen esnaf Hüseyin Çelik de, "Çankırı Kayatuzu ürünleri tanıtmaya geldik Kayseri'ye, Pandemi sürecinden beri gelemiyorduk. Kayseri'yi özledik. Kayseri halkının da bizi özlediğini umuyoruz. İlk gün olmasına rağmen gelen tepkiler fena değil. Nerde kaldınız diyen müşterimiz var. Tuzumuz bitti, tuzsuz kaldık diyen müşterilerimiz var. Şuan ki tepki güzel. Beklentimiz her zaman ki gibi biz buraya her zaman geliyoruz. Kayseri halkıyla özdeştik artık tanıdık yüzler oluşmaya başladı. Yani biz burayı bir aile gibi görüyoruz. Yine her zaman ki gibi tuzumuzu tanıtacağız. Tuzları eksik olanın tuzlarını tamamlayıp, tekrar bir sonra ki fuarı beklemek için gideceğiz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar için ellerinden gelen önlemleri aldıklarını söyleyen Bayram Gündoğdu ise, "Gümüşhane yöresel ürünlerini getirdik. Geçen sene pandemiden dolayı bu sene ilk defa gelmiş olduk buraya. Genel olarak 1 aydır yeni çıkmaya başladık piyasalara, Türkiye geneli geziyoruz. İlk güne nazaran memnunuz, memnunda edecek Kayseri halkı bizi, bekliyoruz. Burada hijyen olarak bir korku yaşamasınlar elimizden geldiği kadar en büyük önlemleri aldık zaten eldiven, dezenfektan, sosyal mesafe hepsine uyuyoruz. Kayseri halkını bekliyoruz. Yeniden 1 yılda bakalım neler değişmiş, neler olmuş bekliyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kayseri'de 'Yöresel Ürünler Günleri' başladı
Kayseri'de 'Yöresel Ürünler Günleri' başladı
Kayseri'de 'Yöresel Ürünler Günleri' başladı
Kayseri'de 'Yöresel Ürünler Günleri' başladı
Kayseri'de 'Yöresel Ürünler Günleri' başladı
Kayseri'de 'Yöresel Ürünler Günleri' başladı
Kayseri'de 'Yöresel Ürünler Günleri' başladı

Dünya Ticaret Merkezi, Türkiye, Kayseri, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kayseri'de 'Yöresel Ürünler Günleri' başladı - Son Dakika


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