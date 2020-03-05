Kayseri'deki STK'lar Birlik Oldu - Son Dakika

Birlik Vakfı Kayseri Şubesinin ev sahipliğinde Genç Birlik Kayseri Şubesi ve MTTB Kayseri Şubesi işbirliği ile 'Türkiye Suriye Konulu İstişare Toplantısı' düzenlendi.



İdlip'te yaşanan olayları istişare etmek ve şehitleri anmak üzere kamu kurumları ve kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile 'Türkiye Suriye Konulu İstişare Toplantısı' düzenlendi. Düzenlen toplantıya Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, Birlik Vakfı Kurucular Kurulu Mütevelli Heyeti 23-24-25. Dönem Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, Kayseri Gönüllü Kültür Teşekkülleri, mesleki ve ticari oda başkanlarının yanı sıra kamu kurumlarının il müdürleri ile sivil toplum kuruluşlarının yönetici ve temsilcileri katıldı. Programın açılışında konuşan Birlik Vakfı Kayseri Şube Başkanı Mehmet Adıgüzel, hükümetin arkasında ve ordunun yanında olduklarını belirterek, "Son günlerde yaşanan üzücü olaylar hepimizi derinden etkiledi. Bu süreçte devletimizin almış olduğu kararların arkasında, askerimizin yanında olduğumuzu belirtmek, birlik ve beraberliğimizi sağlamamız oldukça büyük önem taşımaktadır. Bugün burada birlik olma zamanı ve biz de Kayseri olarak bu birliğe ülkemizde öncülük etmek istedik. Bugün bu toplantıya katılarak birliğimize katkı sağlayan tüm yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Şehitler tepesi boş kalmayacak" dedi.



Birlik Vakfı Kurucular Kurulu Üyesi Yaşar Karayel ise yapmış olduğu konuşmasında; "Suriye'de yaşanan gelişmelerde bütün kurum ve kuruluşlar olarak devletimizin yanındayız. Bahar Kalkanı Harekatı'nda devletimizin ve ordumuzun muvaffakıyetlerini diliyorum. Bu birlik ve beraberliğimizin her daim güçlenerek devam etmesini temenni ediyor ve 6 Mart Cuma günü Hunat Camii'nde şehitlerimiz adına kılacağımız gıyabi cenaze namazına bütün Kayseri halkını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



Program, İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven'in yapmış olduğu dua ile devam etti. - KAYSERİ