Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ziyaretlerini sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Bozantı Caddesi'ndeki bir Taksi Durağı'nı ziyaret etti.

Büyükkılıç, daha sonra İnönü Parkı'na giderek parkta bulunan vatandaşlarla sohbet etti, parkta oynayan çocuklara Kayserispor forması hediye etti.

İtfaiye Daire Başkanlığını da ziyaret eden Büyyükkılıç, itfaiye personeli ile voleybol oynadı.

Talas Belediyesinde "Cemil Baba" etkinliği

Talas Belediyesi tarafından Cemil Baba'nın 37. ölüm yıl dönümünde anma programı düzenledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen anma etkinliğine Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya ve Mehmet Beğendik konuşmacı olarak katıldı.

Mehmet Beğendik Cemil Baba ile anılarını paylaşırken, Veli Altınkaya ise tasavvuf ve Allah dostlarının vasıfları üzerinden Cemil Baba'yı anlattı.

Sanatçı Mustafa Demirci ise ilahi seslendirdi.

Büyük Önder Atatürk ERÜ'de anıldı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) anma töreni düzenlendi.

Erciyes Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektörlük binası Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen anma törenine Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Borlu, Prof. Dr. Recai Kılıç ve Prof. Dr. Mehmet Sıdkı İlkay, Genel Sekreter Murat Yenisu, Genel Sekreter Yardımcısı Venhar Çokkeçeci, fakülte dekanları ile akademik ve idari personel katıldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Borlu'nun, Atatürk Anıtına çelenk bırakmasıyla başlayan anma etkinliği, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından sona erdi.

Büyük Önder Atatürk AGÜ'de anıldı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla Abdullah Gül Üniversitesi'nde (AGÜ) anma töreni düzenlendi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sümer Kampüsü Rektörlük binası önündeki tören alanında yapılan anma töreninde 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Murat İnan törende yaptığı konuşmada, Kurtuluş Savaşı'nın Türk milletinin büyük oranda milli imkanlarla başarıyla sonlandırdığı en büyük projesi olduğunu kaydetti.

Down sendromlu çocuklar için yürüdüler

Erciyes Üniversitesi Genç Kızılay Topluluğu ve Erciyes Üniversitesi Dağcılık Kulübü down sendromlu çocuklarla beraber Gesi bağlarında doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşık 50 kişilik grup Ağırnas'a kadar yürüdü.

Erciyes Üniversitesi Genç Kızılay Topluluk Başkanı Melih Kamış, etkinlikle ilgili şunları kaydetti:

"Erciyes Üniversitesi Genç Kızılay Topluluğu olarak Dağcılık Kulübü ile birlikte farkındalık amacıyla down sendromlu arkadaşlarımızla bir araya geldik. Her etkinliğimizde iyiliği amaçlıyoruz. Son zamanlarda otizmli arkadaşlarımıza yapılan ahlaksız davranıştan dolayı bizler de farkındalık oluşturmak amacıyla down sendromlu kardeşlerimizle yürüyüş etkinliği gerçekleştirdik."