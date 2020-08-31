Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, "İstişare ve Koordinasyon Toplantısı" yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın ev sahipliğinde AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın bir araya gelerek, şehre ilişkin çalışmaları ve salgınla mücadele konularını değerlendirdi.

Büyükkılıç, Başkanlık Toplantı Salonu'ndaki etkinlikte, kentte yaşayanların konforu, onların fiziki ve çevresel olarak rahat etmeleri anlamında istişarelerini sürdürdüklerini ifade etti.

Pandemi konusunda da gerekli duyarlılığı herkesin göstermesi gerektiğinin de farkında olduklarını vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Gerek ülke açısından gerekse şehir açısından bu konuda başarıya ulaşmak istiyorsak ki bu hepimizin idealidir, Sayın Cumhurbaşkanımızın sürekli bizlere hatırlatmada bulunduğu maske, mesafe ve temizlik kurallarında gerekli hassasiyeti göstermemizi ve bu konuda hiçbir ihmale fırsat vermememiz gerektiğini de böylece bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Aksi takdirde bu başarıyı elde edemeyiz. Bu mücadelede arzu ettiğimiz seviyeye ulaşamayız. Düğünlerle ilgili İçişleri Bakanlığımızın genelgeleri doğrultusunda çalışmalarımızda hassasiyetlerimizi gösteriyoruz. İnşallah sonuçlarının da alınacağına inanıyorum. Bizim de değerlendirmemiz o doğrultuda."

30 Ağustos Zafer Bayramı

Talas Belediyesi düzenlediği etkinlikle ilçe genelinde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu yaşattı.

Belediyenin bu tür etkinliklerde kullandığı üstü açık gezi otobüsünde bu kez Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı ve Kayserili gaziler yer aldı. Erciyes Klasik Otomobilciler Derneği mensupları da araçlarıyla konvoy oluşturarak otobüse eşlik etti ve ilçe turu yaptı.

Belediye Başkanı Özdoğan'dan Hacılar Stadyumu'nda inceleme

Hacılar Stadyumu'nda incelemelerde bulunan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, çalışmaların iki ay içinde tamamlanacağını belirtti.

Özdoğan, hayırsever Fevzi Mercan'ın katkılarıyla Hacılar Akyazı Mahallesi'nde yapımı devam eden Hacılar Stadyumu'nun faaliyete geçmesiyle ilçenin yemyeşil bir sahaya kavuşacağını kaydetti.