Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, gençlerle Koramaz Vadisi'nde yürüyüş etkinliğine katıldı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, belediyenin Gençlik Meclisi üyeleri, Celal Bayar Anadolu Lisesi ve Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri ile Koramaz Vadisi'nde yürüyüş gerçekleştirdi.

Büyükkılıç, hem tarihi dokuyu görmek hem doğal güzellikleri paylaşmak hem de sağlıklı şekilde yürüyüş yapmak için Gençlik Meclisi tarafından gezi düzenlendiğini belirtti.

Koramaz Vadisi'nin UNESCO'nun geçici miras listesine girdiğini hatırlatan Büyükkılıç, buranın kalıcı listede yer almasını sağlamak için her türlü çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.

MHP Kayseri İl Teşkilatı'ndan ilçelere ziyaret

MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok ve il yönetimi, Bünyan, Pınarbaşı ve Sarız'ı ziyaret ederek ilçe teşkilatlarıyla istişarelerde bulundu.

Görüşmelerin ardından açıklamada bulunan Tok, liderlerinin emrinde saha çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Bünyan, Pınarbaşı ve Sarız ilçelerimizi ziyaret ettik, ilçe başkanlarımız ile istişarelerde bulunduk. Üye çalışmalarına önem veriyoruz ve bunun için ciddi çalışmalar yapıyoruz. Kayseri'de başarıyı yakalayacağız." ifadelerini kullandı.

Talas Belediyesi personeline aşı

Talas Belediyesi'nde görevli personele İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle Kovid-19 aşısı yapıldı.

İki grup halinde yapılan aşılama ilk olarak sabah saatlerinde teknik birimler şantiyesinde gerçekleşti. Öğleden sonra ise belediye hizmet binasındaki aşılama çalışmasına geçildi. Birimlerde çalışan memur ve işçi personel Kovid-19 aşısı yaptırdı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, salgının önlenmesi için aşı yapılmasının gerekli olduğunun altını çizerek, "Biz de bu salgının sona ermesi için sağlıkçılarımızla işbirliği yapıp aşıları çalışan personelimizin ayağına getirdik. Aşı yaptırmak isteyen personel hastane ve aile sağlığı merkezlerine gitmelerine gerek kalmaksızın aşılarını gönül rahatlığıyla belediyemizde yaptırdı. Bu vesileyle bütün çalışanlarımıza sağlıklar diliyor, salgının biran evvel sona ermesini dua ediyorum." dedi.

Talas ilçesinde 2 okulun inşaatı sürüyor

Talas Belediyesi tarafından yapımına başlanan okullardaki çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor.

Kepez Mahallesi'nde yapımı süren 24 derslikli okul inşaatında çalışmalar aralıksız devam ederken, Mevlana Mahallesi'nde geçen yıl ekim ayında temeli atılan okul inşaatında ise sona gelindi.