Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nden AA'ya üç ödül - Son Dakika

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nin (KGC) geleneksel olarak düzenlediği yarışmada, Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri 3 ödüle layık görüldü.

KGC'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yarışmaya 7 dalda 60'a yakın eser katıldı. Yapılan değerlendirme sonucu, ödüle hak kazanan eserler belirlendi.

KGC Başkanı Metin Kösedağ, cemiyetin sosyal tesislerindeki toplantıda yaptığı konuşmada, her yıl geleneksel olarak düzenledikleri yarışmaya meslektaşlarının büyük ilgi gösterdiğini belirterek, bütün katılımcılara teşekkür etti.

Sadece Kayseri'de değil bütün dünyada medya sektörünün zor günlerden geçtiğini belirten Kösedağ, "Bu süreçlerin atlatılması gerekmektedir. Özellikle medya sektörünün yeniden yapılanması kaçınılmaz bir hal almıştır. Özellikle sosyal medyanın kanun-intizam altına alınıp, keşmekeşliğin ortadan kaldırılması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Yarışmada, AA muhabirleri 3 ödül kazandı. Buna göre, haber dalında Müzahim Zahid Tüzün, "Özel ekibin çalışması faili meçhul cinayetleri aydınlattı" başlıklı haberiyle birinci, Ramazan Kaya "Okul yolundaki kazada görme yetisini kaybeden öğretmen öğrencilerine ışık oluyor" başlıklı haberiyle üçüncü oldu. Fotoğraf dalında ise Ergün Haktanıyan'ın "Şehit Piyade Uzman Çavuş Mücahit Sınırtepe, Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı" fotoğrafı birinciliğe layık görüldü.

Yarışmada, haber dalında Demirören Haber Ajansından Olcay Düzgün ikincilik, Yasin Dalkılıç üçüncülük, Etv'den Sümeye Murat ise mansiyon ödülü aldı.

Röportaj-araştırma-inceleme ve makale kategorisinde Gerçek Haber'den Samed Aydın Sun birinci, Anadolu Haber'den Dilek Bolat ikinci, Gazete Erü'den Büşra Küçük üçüncü, Dünya Gazetesi'nden Hilal Sönmez ile TRT'den Beyza Aydoğdu dördüncü oldu.

Tv haber programcılığında Kanal 38'den Serap Mucuk birinciliğe, Kent Türk'ten Ertuğrul Atabey Ok ikinciliğe, Life TV'den Halime Demir üçüncülüğe hak kazandı.

Spor haberi kategorisinde Gazete ERÜ'den Melisa Karmış birincilik, KAY TV'den Şevket Tekin ikincilik, Demirören Haber Ajansından Metin Değirmenci üçüncülük elde etti.

Fotoğraf dalında Kayseri Ekspres Haber'den Huzeyfe Ulu ikinciliğe, Demirören Haber Ajansından Harun Serbest üçüncülüğe layık görüldü.

Sayfa düzeni (mizanpaj) kategorisinde Anadolu Haber'den Muhammed Kösedağ birinci, aynı kurumdan Selma Kösedağ ikinci olarak dereceye girdi.

Radyo programcılığında Radyo Life'tan Ülkü Vural Tuncer birinci, Enderun FM'den Zehra Koçer ikinci, Furkan Radyo'dan Ayşe Algün üçüncü oldu.