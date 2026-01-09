Kayseri-Malatya Yolunda Buzlanma Kazalara Sebep Oldu

Kayseri- Malatya kara yolunda buzlanma nedeniyle çok sayıda kaza meydana geldi.

Gün boyunca kar yağışının sürdüğü kentte, akşam saatlerinden itibaren sıcaklığın sıfırın altına düşmesiyle birçok yolda buzlanma oldu.

Ekiplerin tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ettiği Kayseri-Malatya kara yolunda çok sayıda hasarlı kaza yaşandı.

Tırların makasladığı, otomobil ve hafif ticari araçların karıştığı kazalar nedeniyle yolda trafik kontrollü sağlanıyor.