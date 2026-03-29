Kayseri\'nin ilk pelikanları geldi

Baharın gelmesiyle birlikte Kayseri'ye adım atan ilk pelikan grubu dronla görüntülendi.

Baharla birlikte Kayseri'nin içerisinde ağırladığı kuş türleri de gelmeye başladı. Ramsarkriterlerini taşımasından dolayı 'uluslararası öneme sahip sulak alan' olarak tanımlanan, Avrupa, Asya ve Afrika kuş göç yolu üzerinde bulunan Hürmetçi Sazlığı da misafirlerini ağırlamaya başladı. Geçtiğimiz günlerde ilk flamingo kafilesinin göründüğü sazlığa, tepeli pelikanlarda geldi.

Pelikanları ilk olarak görüntüleyen ressam ve doğa sanatçısı Muhammed Emin Gürpınar'ın çektiği görüntülerde görsel şölen sundu. Büyük bir özen gösterip sürüyü ürkütüp dağıtmadan o anları kayıt altına alan Gürpınar, kentin güzelliklerini göz önüne serdi.