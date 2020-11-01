Kayseri'nin tarihi, doğal ve kültürel güzellikleri turizmcilere tanıtıldı - Son Dakika

Kayseri'nin tarihi, doğal ve kültürel güzellikleri turizmcilere tanıtıldı

01.11.2020 18:15
Kayseri'nin tarihi, doğal ve kültürel güzellikleri turizmcilere tanıtıldı, System.String[]

Kayseri'nin tarihi, doğal ve kültürel güzelliklerinin tanıtılması amacıyla turizmcilere gezi düzenlendi.

Kayseri'nin tarihi, doğal ve kültürel güzelliklerinin tanıtılması amacıyla turizmcilere gezi düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen gezide tarihi kilise, cami ve kervansaray ile doğal güzellikler tanıtıldı.

Yaklaşık 60 turizmcinin katıldığı gezide saklı kalmış bir çok güzelliğin turizme kazandırılmasına yönelik değerlendirmeler yapıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, AA muhabirine, bu tip gezilerin turizm için önemli olduğunu söyledi.

Kayseri'nin güzelliklerini turizme kazandırmak için çalıştıklarını belirten Dursun, şunları kaydetti:

"Kayseri'deki seyahat acentalarımız ve otel müdürlerimizle beraber önce İncesu ilçemizdeki tarihi yapıları gezdik. Doğal güzelliklerimizi yerinde görmüş olduk. Yeşilhisar ilçemizde de Erdemli ve Soğanlı vadilerine geldik. Bu gezimizin amacı tarihi, doğal ve kültürel güzelliklerimizin tanıtılması. Bunların tanıtılıp turizme kazandırılması için böyle bir gezi düzenledik. Gezimize 60'a yakın acenta katılım sağladı. Bu gezilerimiz sonrada devam edecek. Kayseri'deki tarihi, turistik yerlerin hepsini görmek, buraları yeni destinasyonlar oluşturmak için çalışmalar yapmak istedik."

Turizmci Fikret Çelikesir de böyle bir turun düzenlenmesinin kendileri için oldukça değerli olduğunu dile getirdi.

Kayseri'nin son yıllarda turizmde önemli bir yol aldığını aktaran Çelikesir, şöyle devam etti:

"Kayseri turizmde adeta bir patlama yaşadı. Bunu Erciyes ile yaşadı. Erciyes'e yoğun bir talep var. Yurt içinden ve dışından gelen turistler Erciyes'in dışındaki güzellikleri de görsün diye İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü sayesinde bu geziyi yaptık. Bu geziye gelenlerle Erciyes Dağı lokomotif görevi görerek Kayseri turizmde daha da patlama yaşayacak. Bunu hep birlikte yapacağız. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Sıcak balon şirketi sahibi Habil Uluer ise, yurt içinde ve dışında uçuş yaptıklarını ve Soğanlı Vadisi'nde de uçuşlara başlayacaklarını vurgulayarak, "Buradaki acenta sahibi arkadaşlarımız birer mihenk taşı. Bu arkadaşlarımız yurtdışından turistleri getirip buraların tanıtımını yapacağız. Şuan 20 kişilik 2 balonumuz hazır. Tabi bizde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün iznine göre yaparız. Turist çoğaldığı zaman burada şirkette çoğalır. Önemli olan buralara turistlerin gelmesi. Uçuşta sorun yok önemli olan turistin gelmesi." şeklinde konuştu.

Geziye katılan Yeşilhisar Kaymakamı Fatih Bayram, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek de bölgenin turizme kazandırılmasına yönelik tanıtım amaçlı düzenlenen bu gezilerin önemli olduğunu söyledi.

Gezi Parkı, Kayseri, Erciyes, Turizm, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'nin tarihi, doğal ve kültürel güzellikleri turizmcilere tanıtıldı - Son Dakika


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