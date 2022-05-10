Kayseri polisi 1 ayda 6 bin vatandaşa ulaştı - Son Dakika

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nce 1-30 Nisan tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; 6 bin 428 vatandaşa ulaşılarak genel güvenlik ve asayiş, hırsızlık, dolandırıcılık, Kadın Acil Destek (KADES) konuları ile ilgili 2 bin 581 adet broşür, afiş, sticker gibi bilgilendirme ve bilinçlendirme materyali dağıttı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü genel faaliyet ve çalışmalarında, öğrencilere yönelik 3, resmi kurum ve kuruluşlara yönelik 2, sivil toplum kuruluşlarına yönelik 1 ve 1 okul aile birliği toplantısı olmak üzere 7 bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Hane, işyeri, okul, resmi kurum, özel kurum, umuma açık yerler ile yüz yüze yapılan vatandaş görüşmelerinde bin 9 bilgilendirme faaliyetinde bulunulurken, engelli, sokak çocuğu, yaşlı ve yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik 168 sosyal yardım faaliyeti, 5 etkinlik olmak üzere 173 sosyal etkinlik ile suç mağduru vatandaşlara yönelik 12 destek ziyareti gerçekleştirildi. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce kentte 2 bin 278 kadın vatandaşa Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasının tanıtılması ve kullanılması konusunda bilgilendirme çalışması yapıldı, hırsızlık olaylarının önlenmesinde güvenlik kamerası taktırılması konusunda 22 işyeri ve konuta bilgilendirme çalışması yapıldı. Toplum Destekli Polislik çalışmaları çerçevesinde asayiş ve güvenlik konularında emniyet birimlerine 1 bildirim, güvenlik açısından risk oluşturan metruk yapıların yıkılması veya güvenlik tedbiri alınması hakkında ilgili kurumlara 16 metruk yapı bildirimi olmak üzere 17 bildirimde bulunuldu. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce e-posta, dilekçe, gibi 50 talep ve şikayetler cevaplanarak gereği yapıldı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yürütülen 'İpeksi Dokunuş ile Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller Projesi' çerçevesinde 01 - 04 Nisan tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Okullar Arası Gençler Taekwondo Turnuvası'nda Kayseri Emniyet Spor Kulübü olarak 5 sporcu ile katılım sağlanırken 1 birincilik ile altın madalya kazanıldı. 21 - 24 Nisan Niğde'de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwondo Yarışmalarına 8 sporcu ile katılım sağlanırken 4 birincilik ile altın madalya, 4 ikincilik ile gümüş madalya kazanıldı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü proje, genel faaliyet ve çalışmalarında 01 - 30 Nisan tarihleri arasında 6 bin 428 vatandaşa ulaşılarak; genel güvenlik ve asayiş, hırsızlık, dolandırıcılık, Kadın Acil Destek (KADES) konuları ile ilgili 2 bin 581 adet broşür, afiş, sticker gibi bilgilendirme ve bilinçlendirme materyali dağıtıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünce; bölgemizin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülen faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi. - KAYSERİ