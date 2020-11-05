Kayseri, sertifikalı çilek fidesi üretiminde iddialı

Kayseri'nin Develi ilçesinde, fide sertifikasyonu çalışmaları kapsamında 31 milyon 543 bin çilek fidesi sertifikalandırıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Müdürü Mustafa Şahin, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Mehmet Demirbaş ile Develi ilçesi Soysallı Mahallesi'nde bulunan çilek fidesi üretim firmasına parselleri gezdi.

Çilek fidesi denildiğinde akla Kayseri'nin geldiğini ifade eden Şahin, Kayseri'deki çilek fidesi üretim değerlerinin son yıllarda artarak devam ettiğinin görüldüğünü belirtti.

Şahin, 2014 yılında ülke çilek fidesi üretiminin yüzde 25'inin Kayseri'de yapıldığını, bu oranın 2016 yılında yüzde 47'ye, 2018'de yüzde 56'ya ve 2019'da yüzde 30'a ulaştığını bildirdi.

Patates siğili ve nematod görülen alanların artması sonucu Nevşehir'deki bazı firmaların çilek fidesi üretimi için Kayseri'yi tercih ettiğine dikkati çeken Şahin, şunları kaydetti:

"Develi ilçesinde bulunan tüflü topraklar fideler için doğal köklendirme ortamı sunmakta, bu topraklarda yeni oluşan fidelerin kökleri iyi gelişmekte, bol saçaklı kök yapmaktadır. Toprağın hafif yapısından dolayı her zaman tarlaya girilebilmekte, yağmurdan ve sulamadan sonra tarlada çalışmak mümkün olmakta, sökümde çamur oluşmadığı için söküm makinasının çalışmasında herhangi bir sıkıntı yaşanmamaktadır."

Develi ilçesinde 2019 yılında yapılan fide sertifikasyonu çalışmaları kapsamında 31 milyon 543 bin çilek fidesinin sertifikalandırıldığını belirten Şahin, bu fidelerin çoğunun yurt içinde satıldığını, bir kısmının da Irak, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve KKTC'ye ihraç edildiğini bildirdi.