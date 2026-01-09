Kayseri uçağı rüzgar nedeniyle inemedi, yolcular büyük panik yaşadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Kayseri uçağı rüzgar nedeniyle inemedi, yolcular büyük panik yaşadı

Haberin Videosunu İzleyin
Kayseri uçağı rüzgar nedeniyle inemedi, yolcular büyük panik yaşadı
09.01.2026 20:32  Güncelleme: 20:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kayseri uçağı rüzgar nedeniyle inemedi, yolcular büyük panik yaşadı
Haber Videosu

Geçtiğimiz günlerde İstanbul-Kayseri seferini yapan uçak olumsuz hava koşulları nedeniyle Kayseri Havalimanı yerine Çukurova Havalimanı'na inmişti. Yoğun rüzgar nedeniyle büyük panik yaşayan yolcuların kolu dolu anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Yolcuların çığlık attığı duyuldu.

İstanbul'dan havalanan Kayseri uçağı, iniş sırasında şiddetli rüzgar ve olumsuz hava koşullarıyla karşılaştı. Kayseri Havalimanı'na iniş yapmaya çalışan uçak, türbülans nedeniyle sarsılınca yolcular büyük panik yaşadı.

YOLCULAR ÇIĞLIKLAR ATTI

O anlarda bazı yolcuların korkuyla çığlık attığı görüntüler cep telefonu kameralarına yansırken, pilotlar uçuş güvenliğini sağlamak adına inişten vazgeçerek rotayı değiştirdi.

KAYSERİ YERİNE ÇUKUROVA'YA İNDİ

Güvenli iniş için en uygun nokta olarak belirlenen Çukurova Uluslararası Havalimanı'na yönlendirilen uçak, buraya sorunsuz bir iniş gerçekleştirdi. Uçaktaki sarsıntı nedeniyle büyük korku yaşayan yolcular, inişin ardından karayoluyla Kayseri'ye sevk edildi.

Cep Telefonu, Havacılık, İstanbul, Kayseri, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kayseri uçağı rüzgar nedeniyle inemedi, yolcular büyük panik yaşadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Recep Şehitoğlu Recep Şehitoğlu:
    ALLAH Korusun 3 0 Yanıtla
  • Tatvan123 Tatvan123:
    bjk 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüpten sızan gazdan zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti, eşi yoğun bakımda Tüpten sızan gazdan zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti, eşi yoğun bakımda
Trump, İran’ı açık açık tehdit etti: Bunu yaparsanız ülkeyi çok sert vuracağız Trump, İran'ı açık açık tehdit etti: Bunu yaparsanız ülkeyi çok sert vuracağız
Sörloth’un golü Atletico Madrid’e yetmedi Real Madrid finalde Sörloth'un golü Atletico Madrid'e yetmedi! Real Madrid finalde
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance: Renee Good, kendi hatasının kurbanı ABD Başkan Yardımcısı JD Vance: Renee Good, kendi hatasının kurbanı
Bursaspor’dan bir iddialı transfer daha Bursaspor'dan bir iddialı transfer daha
İran’da protestolar şiddetlendi: Hava ulaşımı durdu, iletişim tamamen kesildi İran'da protestolar şiddetlendi: Hava ulaşımı durdu, iletişim tamamen kesildi
Megakenti sarsan fırtınadan geriye bu görüntüler kaldı Megakenti sarsan fırtınadan geriye bu görüntüler kaldı

20:05
“Son mesajım“ deyip, intihar edeceğini açıkladı
"Son mesajım" deyip, intihar edeceğini açıkladı
19:49
Özel’e 5 dakika bile ayırmadı, Şam’da Şara ile görüştü
Özel'e 5 dakika bile ayırmadı, Şam'da Şara ile görüştü
19:47
Şara, Barzani’yi aradı: Kürtlerin tüm hakları garanti altındadır
Şara, Barzani'yi aradı: Kürtlerin tüm hakları garanti altındadır
19:46
Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat’ı Samsunspor’a kiraladı
Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ı Samsunspor'a kiraladı
19:20
Tekirdağ’da evde yangın: Yaşlı kadının cansız bedeni bulundu
Tekirdağ'da evde yangın: Yaşlı kadının cansız bedeni bulundu
18:06
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor
16:57
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Şam’a gitti
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Şam'a gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 21:27:49. #7.11#
SON DAKİKA: Kayseri uçağı rüzgar nedeniyle inemedi, yolcular büyük panik yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.