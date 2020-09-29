Erzurum Kent Konseyi Başkanı Tanfer, "Azerbaycan'ın acısı bizim acımızdır" - Son Dakika

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Tanfer, "Azerbaycan'ın acısı bizim acımızdır"

Ermenistan'ın Azerbaycan sivil yerleşim birimlerini ve askerlerini hedef alan saldırısını şiddetle kınayan Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, dost ve kardeş ülke Azerbaycan'a destek mesajı verdi.

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Tanfer,

Ermenistan'ın Azerbaycan sivil yerleşim birimlerini ve askerlerini hedef alan saldırısını şiddetle kınayan Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, dost ve kardeş ülke Azerbaycan'a destek mesajı verdi.

Tanfer, mesajında; " Sovyetler Birliği'nin dağılması ile birlikte Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarında yaptığı işgal ve işgal ettiği topraklarda Azeri kardeşlerimize yaptığı soykırım ve işkence halen hafızalarımızdadır. Yukarı Karabağ'ı 30 yıla yakın süredir işgali altında tutan Ermenistan'ın, Azerbaycan topraklarına yaptığı yeni saldırı ile başka amaç ve hedefler peşinde olduğu gözlerden kaçmamaktadır. Ermenistan'ın yaptığı bu saldırı asla kabul edilemez. Saldırıda şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize ise acil şifalar diliyoruz.

Ermenistan, pervasızca, uluslararası hukuk ve kural tanımaz bir biçimde gerçekleştirdiği bu saldırıyla Azerbaycan'ı ve dünyayı test etmeye çalışmıştır. Yaptığı bu haksız eyleme de destekçilerinden sahip çıkmalarını beklemektedir. Dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın yanında 84 milyona yakın Türkiye bulunmaktadır. Azerbaycan'ın acısı bizim acımızdır. Sürekli kardeş ülke Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz.Bölgede barışın tekrar tesisi için Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarını derhal terk etmesi ve Ermenistan'ı şımartan güçlerin de bu ülkeye yönelik destekçi tavırlarına bir an önce son vermesi gerektiğine inanıyoruz.Azerbaycan'ın uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde toprak bütünlüğünü tesis etmek amacıyla gerçekleştirdiği savunmayı sonuna kadar destekliyor, Karabağ meselesinde bugüne kadar sessiz kalan uluslararası örgütleri de Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çekilmesi ve bölgede barışın tesis edilmesi için çaba göstermeye davet ediyoruz.Can Azerbaycan'ın her zaman canımızla başımızla yanındayız.Hukuk tanımaz Kafkas teröristi Ermenistan'ın bir an önce durdurulması gerekmektedir. Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi. - ERZURUM

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Tanfer, Azerbaycan'ın acısı bizim acımızdır

Ermenistan, Azerbaycan, Saldırı, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 10:51 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erzurum Kent Konseyi Başkanı Tanfer, 'Azerbaycan'ın acısı bizim acımızdır' - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Kuveyt Emiri El-Sabah 91 yaşında hayatını kaybetti UEFA, eski Galatasaraylı Drogba'ya Başkanlık ödülü verecek Gasptan tutuklanan 6.5 aylık hamile kadın adliyeden çıkarken yüzünü kapattı Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, Mario Balotelli'ye teklif yaptı Alkolü fazla kaçıran koca, eşini sokak ortasında böyle vurdu İstanbul'daki sel kabusunu en iyi anlatan video! Araç bir anda sürüklenmeye başladı FETÖ nedeniyle kayyum atanan Naksan grubu, borcundan daha ucuza satışa çıkarıldı Marmara Gölü'nde çıkan ses ve gaz tedirginlik yarattı
Son Dakika: Ermenistan'ın Türkiye savaş uçağımızı düşürdü iddiasına jet yalanlama Son Dakika: Ermenistan'ın Türkiye savaş uçağımızı düşürdü iddiasına jet yalanlama         
17:28
Aliyev'den Paşinyan için sert sözler: Bu aptal diktatörü durdurmazsanız biz durdururuz Aliyev'den Paşinyan için sert sözler: Bu aptal diktatörü durdurmazsanız biz durdururuz         
16:50
Bakan Koca: Girip çıkacağınız her yer için güncel koronavirüs pozitif vaka uyarısı HES'te Bakan Koca: Girip çıkacağınız her yer için güncel koronavirüs pozitif vaka uyarısı HES'te         
16:20
Son Dakika: Ermenistan temmuz ayında terör örgütü PKK ile anlaştı, 300 teröristi sınırda eğitim için kullandı Son Dakika: Ermenistan temmuz ayında terör örgütü PKK ile anlaştı, 300 teröristi sınırda eğitim için kullandı         
15:58
Pedro Henrique, çöp konteyneri kenarına yemek arayan anne ve çocuğa yiyecek verdi Pedro Henrique, çöp konteyneri kenarına yemek arayan anne ve çocuğa yiyecek verdi         
15:52
İBB'nin Twitter hesabından Ronaldo'nun montaj yapılmış fotoğrafını paylaşıldı İBB'nin Twitter hesabından Ronaldo'nun montaj yapılmış fotoğrafını paylaşıldı         
15:44
Koronavirüs sektörü vurunca Türkiye lüks gemi mezarlığına döndü Koronavirüs sektörü vurunca Türkiye lüks gemi mezarlığına döndü         
15:23
Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi         
14:48
Yolcu minibüsünde çılgına çevirecek görüntüler: Maskesini çıkarıp alkol kullandı Yolcu minibüsünde çılgına çevirecek görüntüler: Maskesini çıkarıp alkol kullandı         
14:39
Kapadokya'da pes dedirten görüntü: Kayalar oyuldu, 'butik otel' olarak satışa sunuldu Kapadokya'da pes dedirten görüntü: Kayalar oyuldu, 'butik otel' olarak satışa sunuldu         
14:32
İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz         
13:33
Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi         
12:13
Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi         
11:58
Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vuruldu Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vuruldu         
11:17
Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili soruşturmada rapor çelişkisi: Cansız bedenin bulunduğu evin önünde kaç kişi vardı? Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili soruşturmada rapor çelişkisi: Cansız bedenin bulunduğu evin önünde kaç kişi vardı?         
11:05
Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum         
10:51
Tekirdağ'ın 600 gramlık, 'hırsız almaz' kavunları yoğun talep görüyor Tekirdağ'ın 600 gramlık, 'hırsız almaz' kavunları yoğun talep görüyor         
08:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2020 17:40:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzurum Kent Konseyi Başkanı Tanfer, "Azerbaycan'ın acısı bizim acımızdır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei