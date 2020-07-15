Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'dan şehit ailelerine ziyaret - Son Dakika

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'dan şehit ailelerine ziyaret

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve eşi Aysel Günaydın, 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit olan Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit ve Komiser Yardımcısı Kübra Doğanay'ın kabirlerini ziyaret etti.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve eşi Aysel Günaydın, 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit olan Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit ve Komiser Yardımcısı Kübra Doğanay'ın kabirlerini ziyaret etti.

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Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, vali ve eşi, Bünyan ilçesinde bulunan şehit Yiğit'in ailesini ziyaret etti.

Vali Günaydın, "Şehidimizin kahramanlığını, sizlerin fedakarlığını aziz milletimiz asla unutmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Şehit Yiğit'in kabrini ziyaret eden vali ve eşi, dua ederek mezara karanfil bıraktı.

Daha sonra Yeşilhisar ilçesinde bulunan şehit Doğanay'ın ailesini ziyaret eden vali ve eşi, şehidin ailesiyle bir süre sohbet etti. Vali Günaydın, "Her zaman şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanında olacağız. Şehitlerimizi ve gazilerimizi asla unutmayacağız. Bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Şehit Doğanay'ın kabrini ziyaret eden vali ve eşi, şehidin mezarında dua edip, karanfil bıraktı.

Ziyaretlerde Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Yeşilhisar Kaymakamı Fatih Bayram ve Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan da hazır bulundu

Kayseri, Bünyan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 13:11 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'dan şehit ailelerine ziyaret - Son Dakika
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