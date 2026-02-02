Kayseri ve çevre illerde Berat Kandili dualarla idrak edildi - Son Dakika

Kayseri ve çevre illerde Berat Kandili dualarla idrak edildi

02.02.2026 20:36
Kayseri, Kırşehir, Niğde, Nevşehir ve Yozgat'ta camilerde Berat Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

Kayseri'de tarihi Hunat Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, vatandaşlar dua edip, namaz kıldı.

Camiye gelen cemaate ikramlarda bulunuldu.

Kırşehir

Kırşehir'de de Berat Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde gerçekleştirilen programda, namaz kılındı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile mevlit ve ilahiler okundu.

İl Müftüsü Mustafa Tekin, Berat Kandili'nin önemi ve yaklaşan ramazan ayında yapılması gerekenleri anlattı.

Programda, şehitler, mazlum ve mağdurlar ile tüm Müslümanlar için dua edildi.

Tarihi Ahi Evranı Veli Camisi, Cacabey Medresesi başta olmak üzere diğer camileri de dolduran cemaat, namaz kılıp, dua etti.

Programın ardından camiye gelen cemaate kandil simidi ve lokum ikramında bulunuldu.

Niğde

Niğde'de Berat Kandili dolayısıyla yatsı namazından önce Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde program yapıldı.

Programda, kandil hakkında sohbet yapıldı, ilahi söylendi, namaz kılındı, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Niğde Belediyesi, namazın ardından cemaate kandil simidi ikram etti.

Nevşehir

Nevşehir'de Hacı Süleyman Köybaşı Külliye Camisi'nde yatsı namazı öncesinde Berat Gecesi dolayısıyla program düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından din görevlilerince ilahi ve kasideler seslendirildi.

İl Müftüsü Kazım Güzel'in vaaz ve duasının ardından program sona erdi.

Cami çıkışında cemaate ikramda bulunuldu.

Yozgat

Yozgat'ta Berat Kandili dolayısıyla yatsı namazından önce Çapanoğlu Büyük Camisi'nde program düzenlendi.

Programda ilahiler seslendirildi, Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

İl Müftüsü Nihat Kök, verdiği vaazda Berat Gecesi'nin önemine değindi.

Programın ardından cami çıkışında cemaate ikramda bulunuldu.

