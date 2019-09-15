Son Dakika Haberleri: Kayserispor Başkan Yardımcısı Uyar: "Bülent Korkmaz Galatasaray kültüründen geliyor"
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Kayserispor Başkan Yardımcısı Uyar: "Bülent Korkmaz Galatasaray kültüründen geliyor"

46 dakika önce

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak Uyar, Antalyaspor teknik direktörü Bülent Korkmaz'ı eleştirdi.

Kayserispor Başkan Yardımcısı Uyar:

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak Uyar, Antalyaspor teknik direktörü Bülent Korkmaz'ı eleştirdi.


Dün akşam Antalya'da oynanan ve 2-2 sona eren müsabaka sonrasında açıklama yapan İstikbal Mobilya Kayserispor Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak Uyar, Antalyaspor teknik direktörü Bülent Korkmaz'ın küfürlü konuştuğunu iddia etti.


Antalyaspor teknik direktörü Bülent Korkmaz'ın Kayserispor yardımcı antrenörü Hasan Özer'e küfürlü konuştuğunu ifade ederek, "Bülent Korkmaz, Galatasaray kültüründen geldiği için küfür edip kart görmeyeceğini sanıyor" açıklaması yaptı.


Mehmet Çakmak Uyar, Antalyaspor deplasmanından 2-2 beraberlik neticesinde alınan 1 puanın önemli olduğunu da vurguladı. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Bülent Korkmaz, Mehmet Çakmak, Kayserispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 03:36 Kaynak: İHA
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