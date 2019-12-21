Kayserispor'da eksik çok - Son Dakika
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Kayserispor'da eksik çok

6 saat önce

Sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak İstikbal Mobilya Kayserispor'da 6 eksik var.Emmanuel Adebayor, Adryan Tavares, Paul Ntep, Atila Turan, Bilal Başacıkoğlu, Umut Bulut, Şamil Çinaz gibi isimlerin fesih ile ayrıldığı Kayserispor'da 6 oyuncu da sakat.

Kayserispor'da eksik çok, System.String[]

Sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak İstikbal Mobilya Kayserispor'da 6 eksik var.


Emmanuel Adebayor, Adryan Tavares, Paul Ntep, Atila Turan, Bilal Başacıkoğlu, Umut Bulut, Şamil Çinaz gibi isimlerin fesih ile ayrıldığı Kayserispor'da 6 oyuncu da sakat.


Ligin ilk yarısındaki son iç saha maçında yarın Medipol Başakşehir ile karşılaşacak sarı kırmızılı takımda 6 futbolcu sakatlığından ötürü forma giyemeyecek. İstikbal Mobilya Kayserispor'da Alpay Çelebi, Levent Gülen, Nurettin Korkmaz, Pedro Henrique, Bernard Mensah ve Benoit Poulain sakatlığından ötürü Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Bu futbolcular, ligin 17. haftasında deplasmanda oynanacak Trabzonspor maçında da forma giyemeyecek.


Sakatlığı geçen Aymen Abdennour stoper mevkiinde görev yapabilecek. Mensah'ın yokluğunda ise orta sahada Rinestra forma giyecek. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Umut Bulut, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 05:42 Kaynak: İHA
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