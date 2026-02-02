Kayserispor'dan Olağanüstü Kongre Kararı - Son Dakika
Kayserispor'dan Olağanüstü Kongre Kararı

Kayserispor\'dan Olağanüstü Kongre Kararı
02.02.2026 17:31
Kayserispor, kötü gidişat sonrası olağanüstü genel kurul toplayacağını açıkladı.

SÜPER Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın yazılı bir açıklama yaparak kongre kararı aldıklarını duyurdu.

Süper Lig'de son günlerde kötü günler geçiren ve son olarak lider Galatasaray'a deplasmanda 4-0 mağlup olan Kayserispor'da taraftarların tepkisi sonrası kulüp başkanı Nurettin Açıkalın imzası ile yazılı bir açıklama yapılarak olağanüstü kongre kararı alındığı belirtildi. FIFA nezdinde bir çok dosyanın çözüme kavuşturulduğuna vurgu yapılan açıklamada, "Göreve geldiğimiz günden bu yana, kulübümüzün mali ve sportif istikrarını sağlama şiarıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmekteyiz. Göreve devraldığımız süreçte; kalıcı yaptırım niteliğinde transfer yasağı bulunan, FIFA nezdinde ciddi dosya yükü altında bulunan kulübümüzün ayaklarını yapısal olarak sağlam bir zemine oturtmak adına önemli ve kapsamlı adımlar attık. Tüm çalışmalarımız iyi niyet çerçevesinde, kurumsal hedefler doğrultusunda ve planlı bir şekilde yürütülmüştür. Bu süreçte mali ve idari yapılanmayı güçlendirirken, sportif alanda da mücadelemizi kesintisiz olarak sürdürdük. Teknik direktörlerimiz ve sportif direktörümüzün belirlediği hedefler doğrultusunda istenen imkanların oluşmasını sağladık" denildi.

'KAYSERİSPOR'UN GELECEĞİNDE İNİSİYATİF ALMAYA DAVET EDİYORUZ'

Sportif planlama ile hareket anlayışının bir neticesi olarak değer üreten ve satışlar ile gelir elde edilen bir sistem kurulduğuna da dikkat çekilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bu doğrultuda; tüketen değil, üreten bir kulüp olma vizyonumuzu ortaya koymuş bulunmaktayız. Kulübümüzün kendi öz kaynakları ile finansal anlamda güçlenerek istikrarlı bir yapıya kavuşması bizler için çok önemli bir husus olmuştur. Bu nedenle altyapımız ve futbolcu kaynağımız finansal gücümüz açısından sürdürülebilir bir kaynak olarak değerlendirilmiştir. Tüm bu faaliyetler, idari bir planlama çerçevesinde ve kurumsal bir anlayışla yürütülmüştür. Yönetim olarak temel inancımız; başarının da başarısızlığın da şahıslara değil, kulübün tüm paydaşlarına ait olduğudur. Bu anlayış doğrultusunda; şehrimizin ortak aklını devreye sokmak, kulübümüze yeni bir heyecan ve taze bir kan kazandırmak amacıyla seçimli olağanüstü genel kurul düzenleme kararı almış bulunuyoruz. Olağanüstü genel kurulumuza ilişkin detaylar, önümüzdeki süreçte kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kayseri şehrini ve kıymetli hemşerilerimizi; olağanüstü genel kurulumuza katkı sunmaya, Kayserisporumuzun geleceğinde söz ve inisiyatif sahibi olmaya davet ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kayserispor, Finans, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor'dan Olağanüstü Kongre Kararı - Son Dakika

SON DAKİKA: Kayserispor'dan Olağanüstü Kongre Kararı - Son Dakika
