Kayserispor, eski Beşiktaşlı Manuel Fernandes ile anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Beşiktaş'ın eski oyuncularından Manuel Fernandes'i renklerine bağlıyor. Sarı kırmızılı takım, 34 yaşındaki oyuncuyla 1+1 yıllık anlaşmaya vardı.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, TRT Spor'a yaptığı açıklamada "Manuel Fernandes ile 1 yıllığına anlaştık, 2. yıl için şartlarımız var. 1 gün önce konuştum, bugün anlaştım, geliyor" ifadelerini kullandı.

"AZIZ BEHICH'İ DE KİRALADIK"

Gözbaşı ayrıca Başakşehir'den Aziz Behich ile anlaştıklarını da söylerken, "Sol bekte Aziz Behich ile de az önce görüşme yaptım ve kiraladık, o da katkıda bulunacak. Tüm takımlar gibi biz de santrfor arayışına devam ediyoruz" dedi.

482 MAÇTA 148 GOLE KATKI YAPTI

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Lokomotiv Moskova'ya giden ve son olarak Krasnodar forması giyen Manuel Fernandes, kariyerinde 482 maça çıktı ve 66 gol, 82 asistlik performans sergiledi.