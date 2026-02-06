Kayserispor, Joshua Brenet'i Transfer Etti - Son Dakika
Kayserispor, Joshua Brenet'i Transfer Etti

Kayserispor, Joshua Brenet\'i Transfer Etti
06.02.2026 15:49
Kayserispor, Joshua Brenet ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

SÜPER Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, Joshua Brenet ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, transfer tahtasını açmasının ardından devre arası transfer döneminde takıma kattığı isimleri açıklamaya devam ediyor. Bu kapsamda sarı-kırmızılı ekip, Curaçao asıllı Hollandalı savunma oyuncusu Joshua Brenet ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kaynak: DHA

