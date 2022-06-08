KAYÜ Pınarbaşı MYO'da mezuniyet sevinci - Son Dakika
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KAYÜ Pınarbaşı MYO'da mezuniyet sevinci

08.06.2022 15:02
KAYÜ Pınarbaşı MYO'da mezuniyet sevinci

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Pınarbaşı Meslek Yüksek Okulu (MYO) öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi.

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Pınarbaşı Meslek Yüksek Okulu (MYO) öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi.

KAYÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Cahit Yalçın Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen mezuniyet töreninde, 2021-2022 Akademik Yılı'nı başarıyla tamamlayarak mezun olan 50 öğrenci diplomalarını aldı.

Pınarbaşı MYO Müdürü Doç. Dr. Bahatdin Daşbaşı, öğrencileri mezun etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun da öğrencilere başarı diledi.

Konuşmaların ardından okulu birincilikle tamamlayan Aslı Doyar, mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.? Tören, fotoğraf çekiminin ardından son buldu.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAYÜ Pınarbaşı MYO'da mezuniyet sevinci - Son Dakika

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