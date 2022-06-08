KAYÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Cahit Yalçın Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen mezuniyet töreninde, 2021-2022 Akademik Yılı'nı başarıyla tamamlayarak mezun olan 50 öğrenci diplomalarını aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › KAYÜ Pınarbaşı MYO'da mezuniyet sevinci - Son Dakika

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