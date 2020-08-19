KAYÜ, Stratejik Plan ilk 6 aylık hedeflerini yakaladı - Son Dakika

KAYÜ, Stratejik Plan ilk 6 aylık hedeflerini yakaladı

2018 yılında kurulan 20 yeni üniversite arasında yer alan Kayseri Üniversitesi(KAYÜ), 2020-2024 dönemi stratejik plan hedeflerini adım adım gerçekleştiriyor.

KAYÜ, Stratejik Plan ilk 6 aylık hedeflerini yakaladı, System.String[]

2018 yılında kurulan 20 yeni üniversite arasında yer alan Kayseri Üniversitesi(KAYÜ), 2020-2024 dönemi stratejik plan hedeflerini adım adım gerçekleştiriyor. Kayseri Üniversitesi, stratejik planında yer alan 3 amaç çerçevesindeki 12 hedefe ilişkin performans göstergenin 8'ini ilk 6 aylık süreçte yakaladı.

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, uygulama ve proje odaklı üniversite misyonuyla hareket eden Kayseri Üniversitesi'nin 5 yıllık stratejik planını hazırlayıp uygulamaya koyan yeni kurulan üniversiteler arasında başta yer aldığını kaydetti.

Rektör Karamustafa, "Kurumlar için plan ve hedef çok önemlidir. Eğer iyi bir planlama yapmaz ve hedeflerinizi iyi belirleyemezseniz, nitelikli çıktılara ulaşmanız mümkün olmaz. Bu yüzden biz Kayseri Üniversitesi olarak planlamaya ve yapmış olduğumuz planlar çerçevesindeki amaç ve hedefler ile performans göstergelerini yakalamayı önemsiyoruz ve sürekli takip ederek, ihtiyaç hasıl olur ise gerekli düzeltmeleri yapıyoruz. Bu bağlamda, üniversitemizin kuruluşundan itibaren başladığımız stratejik plan hazırlıklarını kısa sürede neticelendirerek 2020-2024 dönemini kapsayacak stratejik plan kitapçığını hazırladık ve bu kitabı ilgili yerler ve kamuoyu ile paylaştık. Gerek misyonu, gerek vizyonu, gerek amaç ve hedefleri ile üniversitemiz, özellikle mesleki ve teknik yükseköğretimde gelecek vadeden üniversiteler arasındadır. Gelecekte üniversitemizin, ülkemizin ve bölgemizin mesleki ve teknik eğitimde önemli bir yükseköğretim üssü olacağından hiç şüphemiz yoktur. Çünkü bunun için planlı bir şekilde hazırlık yapmakta ve çalışmalarımızı buna yönelik yoğunlaştırmaktayız. Geçtiğimiz günlerde Kalite ve Strateji Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezimiz ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımız tarafından sunumu gerçekleştirilen Kayseri Üniversitesi 2020-2024 Stratejik Planı 2020 Yılı İlk 6 Aylık İzleme Raporunda şunu gördük ki, belirlenen 3 amaçta 12 hedef göstergenin 8'inde ilk yıla ilişkin değerleri henüz ilk 6 ayda yakalayarak başarılı olmuşuz. 4 hedef gösterge ise yaşanan korona virüs pandemisi sürecinden dolayı henüz ilk 6 ayda istenilen düzeyde gerçekleştirilememiş, ancak yıl sonuna kadar bu performans göstergelerinin de başarılı bir şekilde yakalanacağından şüphe duymamaktayız. Bu durum şu sonucu ortaya koymaktadır ki, Kayseri Üniversitesi olarak planlanan ile gerçekleşenler arasında uyum söz konusudur. Bu da üniversitemizin geleceğinin teminatı olarak ön görülebilir. Kayseri Üniversitesi, mesleki ve teknik yükseköğretimde sadece bulunduğu şehre değil, Türkiye'ye büyük fayda sağlayacak üniversiteler arasında yerini alacaktır. Ben, üniversitemiz stratejik planının hazırlanmasında ve uygulanmasında emeği geçen akademik ve idari tüm personelimiz ile öğrencilerimize ve dış paydaşlarımıza en kalbi şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Toplantıya rektör yardımcıları Prof. Dr. Derviş Boztosun ile Prof. Dr. Semra Aksoylu, Kalite ve Strateji Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Neslihan Demirel, Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve İncesu Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Doç. Dr. Ebru Aykan, Genel Sekreter Mehmet Akkuş ve Strateji Daire Başkanı Murat Kurt katıldı. - KAYSERİ

Kayseri, Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 16:22

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel KAYÜ, Stratejik Plan ilk 6 aylık hedeflerini yakaladı - Son Dakika
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