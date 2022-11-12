Muğla'da trafik kazası: Araç sürücüsü yanarak can verdi - Son Dakika
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Muğla'da trafik kazası: Araç sürücüsü yanarak can verdi

12.11.2022 22:43

Muğla'da trafik kazası: Araç sürücüsü yanarak can verdi Düğüne giden otel sahibine ulaşılamıyor Muğla'nın Ortaca ilçesinde trafik kazası meydana geldi.

Muğla'da trafik kazası: Araç sürücüsü yanarak can verdi

Düğüne giden otel sahibine ulaşılamıyor

MUĞLA - Muğla'nın Ortaca ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Tek taraflı kazada araç sürücüsü yanarak can verdi. Aracın ve sürücüsünün tamamen yandığı, araç plakasının da parçalandığı kazada hayatını kaybeden sürücünün kimlik tespiti için inceleme başlatıldı. Kaza da yaşamını yitiren kişinin Sarıgerme'de otel işletmeciliği yapan ve düğüne giden 30 yaşlarındaki H.Ç. olduğu tahmin ediliyor. Aracın yanma anı o an yoldan geçen vatandaşların cep telefonuna yansıdı.

Akam saatlerinde, Ortaca-Sarıgerme yolunda meydana gelen kazada, Sarıçay'da bir aracın yandığı ihbarı gelmesi üzerine 112 Acil Yardım Merkezi'nden bölgeye ambulans, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ve 112 ekipleri aracın tamamen yandığını ve içerisindeki şahsın da adeta küle döndüğünü gördü. Çevredeki ağaçlara da sıçrayan yangın yoğun uğraşlar sonucu söndürülürken, araç ve araçtaki şahsın tanınmayacak şekilde yandığı belirlendi.

Araç plakasının da parçalanmış vaziyette olması nedeniyle güvenlik güçleri aracı ve içerisinde yanan kişiyi tespit edebilmek için çalışma başlattı. Bu arada çevredeki vatandaşların da ifadeleri doğrultusunda aracın bölgede otel işleten 30 yaşlarındaki H. Ç.'ye ait olduğu belirlendi. Plaka numaraları parçalandığı için sadece 48 AGG ile 3 ile 0 rakamları bulunan bölgede araçla birlikte yanan kişinin de H.Ç. olma ihtimali kuvvetlendi. Şahsın cep telefonuna yapılan çağrılarda telefona ulaşılamayınca kazayı duyup bölgeye gelen şahsın yakınları sinir krizleri geçirdi.

H.Ç.'nin akşamüzeri bir yakınının düğününe gitmek üzere işlettiği otelden ayrıldığı öğrenilirken kazanın meydana geldiği bölgede aracın henüz belirlenemeyen bir şekilde yoldan çıkıp Sarıçay'a yuvarlandığı tahmin ediliyor. Plakası parçalanacak kadar ağır bir kaza olmamasına rağmen kaza yapan aracın plakasının parçalanması ve içindeki kişinin de araçla birlikte tamamen yanmasını şüpheli bulan Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Kazanın otel işletmecisinin katılacağı düğünün yapıldığı yere yaklaşık 2 kilometre mesafede meydana geldiği öğrenildi.

Bölgede olay yeri inceleme ekiplerinin detaylı çalışmasının ardından kaza yapan araç incelenmek üzere ve tamamen yanmış olan şahsın cesedi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikatın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.

Aracın yandığı an yoldan geçen vatandaşların cep telefonuna yansıdı.

Kaynak: İHA
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Tragger, Ortaca, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muğla'da trafik kazası: Araç sürücüsü yanarak can verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da trafik kazası: Araç sürücüsü yanarak can verdi - Son Dakika
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