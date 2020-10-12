Kaza yapan sürücünün yardımına olay yerinden geçen doktor yetişti - DÜZCE - Son Dakika

Düzce'de yön levhasına çarpan kamyonetin sürücüsüne ilk müdahale, olay yerinden geçen ilçe sağlık müdürü doktor tarafından yapıldı.

D-655 Düzce- Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Hamidiye mevkisinde Ramazan Kalkan'ın kullandığı 81 AAT 427 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yön tabelası direğine çarptı.

Kazanın ardından araç içerisinde sıkışan sürücü vatandaşlar ve olay yerinden tesadüfen geçen Akçakoca İlçe Sağlık Müdürü Dr. Numan Çabuk tarafından çıkarıldı.

Yaralanan sürücüyü yere yatırarak ilk müdahaleyi yapan Çabuk, Kalkan'ın olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti.

Hafif şekilde yaralanan sürücü, tedbir amaçlı Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çabuk, gazetecilere, kazaya tesadüfen rastladığını belirterek "Kaza önümde oldu ve müdahale ettim. Yaralının sağlık durumu iyi. Doktor olarak yolda bu şekilde rastladığımızda duyarsız kalamıyoruz." dedi.