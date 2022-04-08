Kaza yapan tırdan yola savrulan kartonlar ulaşımı aksattı - Son Dakika
Üye Girişi

Kaza yapan tırdan yola savrulan kartonlar ulaşımı aksattı

08.04.2022 23:21

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kaza yapan tırdan yola savrulan kartonlar Anadolu Otoyolu'nda ulaşımda aksamaya neden oldu.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kaza yapan tırdan yola savrulan kartonlar Anadolu Otoyolu'nda ulaşımda aksamaya neden oldu.

Anadolu Otoyolu'nda Ankara yönüne giden İsa D. idaresindeki 47 PF 916 plakalı tır, Körfez gişeler mevkisinde önde seyreden Ertuğrul S'nin kullandığı 01 KN 864 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle öndeki tırda yüklü olan kartonlar yola savruldu.

Kartonların yolu kapatması nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapandı. Karayolları ekiplerinin müdahalesi sonucu yolun tek şeridi kısa sürede ulaşıma açılırken, Hereke'ye kadar araç kuyruğu oluştu.

Kazaya karışan araçların çekilmesi ve kartonların kaldırılmasıyla Ankara istikametinde ulaşım 2 saat sonra normale döndü.

Öte yandan, tır sürücüsü İsa D. ve aynı araçta olan ismi öğrenilemeyen kişi tedbir amaçlı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

YORUMLAR
500
Samsun'da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı Samsun'da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı Son dakika haberleri: Bursa'da 4 kişinin öldüğü tır kazasının sanıkları yargılanıyor Son dakika haberleri: Bursa'da 4 kişinin öldüğü tır kazasının sanıkları yargılanıyor

Anadolu Otoyolu, Kocaeli, Ankara, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kaza yapan tırdan yola savrulan kartonlar ulaşımı aksattı - Son Dakika


Son Dakika
23:23 Komedyen Chris Rock'a tokat atan Will Smith Oscar galalarından ve diğer Akademi etkinliklerinden men edildi
23:07 CHP'de 38. Olağan Kurultayı'nın bir yıl ertelenmesiyle muhalif isimler gece vakti kongre yapma çağrısında bulundu
22:58 Abdurrahim Albayrak'tan "şikayet" iddialarına sert yanıt!
22:49 Annesi tarafından sokağa bırakılmıştı! Nisa bebeğin sağlık durumuyla ilgili gelişme yaşandı: İlk kez tepki veriyor
22:47 ABD Kongresinden Biden'a 'Bayraktar TB2' çağrısı: Ukrayna'ya İHA verilsin
22:39 Fenerbahçe, Euroleague'de finale yükseldi
22:09 Süper Lig ekibinin evli başkanı bir kadınla yakalanınca eli ayağına dolandı!
21:45 CNN International, Türk SİHA'ları için Selçuk Bayraktar'la röportaj yaptı!
21:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda 7 üniversite öğrencisiyle yemek yedi
21:03 Galatasaray'da başkanlık seçimi iptal oldu mu? Resmi açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 23:35:16. #1.12#
SON DAKİKA: Kaza yapan tırdan yola savrulan kartonlar ulaşımı aksattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement