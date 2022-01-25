KAZADA HAYATINI KAYBEDEN CAFER ÖĞRETMEN, TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

İSTANBUL'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden öğretmen Cafer İzmirli (30), memleketi Afyonkarahisar'da son yolculuğuna uğurlandı.

Tekirdağ'dan Antalya'ya gitmek üzere hareket eden yolcu otobüsü, 23 Ocak'ta Beykoz Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye mevkiinde şarampole yuvarlandı. Kazada şoför ve 2 öğretmen hayatını kaybederken, 9'u ağır 17 yolcu yaralandı.

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Kazada ölenlerden Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde öğretmenlik yapan Cafer İzmirli'nin cenazesi, bu sabah ailesinin oturduğu Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesine bağlı Yaka köyüne getirildi. İzmirli'nin cenaze törenine Başmakçı İlçe Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Başmakçı Belediye Başkanı Ayhan Gönüllü, sendika temsilcileri, siyasi parti ilçe başkanları, çok sayıda öğretmen ve köy halkı katıldı. Yaka Köyü Camii'nde kılınan namazın ardından İzmirli'nin cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.

'BUZLANMADAN DOLAYI KAZA OLMUŞ'

Baba İsmail İzmirli ve ağabey Murat, taziyeleri kabul etti. İsmail İzmirli, " Çorlu'ya atandı, Çerkezköy'e geçti. Oradan gelirken vefat etti. Tatil için bizim yanımıza geliyordu. Buzlanmadan dolayı kaza olmuş" dedi. Başmakçı Belediye Başkanı Ayhan Gönüllü, kıymetli bir öğretmeni trafik kazasında kaybettiklerini belirterek, ailesine ve eğitim camiasına başsağlığı diledi. Kaymakam Ali Ekber Ateş ise "Bugün acı günümüz. Bir öğretmen kardeşimizi Tekirdağ'daki trafik kazasında kaybettik. Üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailemizin yanına acısını paylaşmaya geldik. Öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Mustafa Şentop, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, ailemize başsağlığı dileklerini iletti" diye konuştu.