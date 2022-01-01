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Kazada ölen aynı aileden 2'si çocuk 6 kişiye yürek parçalayan veda! Tabutları yan yana dizildi - Son Dakika

Kazada ölen aynı aileden 2'si çocuk 6 kişiye yürek parçalayan veda! Tabutları yan yana dizildi

01.01.2022 17:59
Kazada ölen aynı aileden 2'si çocuk 6 kişiye yürek parçalayan veda! Tabutları yan yana dizildi

Aksaray'da 2 otomobilin çarpışması sonucu yaşanan ve 2'si çocuk 7 kişinin yaşamını yitirdiği kazada aynı aileden olan 6 kişi son yolculuğuna uğurlandı. Tabutların yan yana dizildiği cenaze namazına yüzlerce insan katıldı.

Aksaray'ın Yeşilova beldesi yolunda gece saat 00.08 sıralarındameydana gelen kazada, İbrahim Ergün (47) idaresindeki 68 DP 674 plakalı otomobil ile gurbetten izne gelen Nuri Bal (60) yönetimindeki yabancı plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

7 KİŞİ CAN VERDİ

Otomobillerin hurdaya döndüğü kazayı gören yoldan geçen diğer sürücüler, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine İl Afet Acil Durum (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hurdaya dönen araçta bulunan şoförler ve İbrahim Ergün'ün eşi Semiha Ergün (54), kızları Rumeysa Ergün (12), Sümeyra Ergün (19), Ceyda Uğurlu (22) ve torunları Asel Uğurlu (3) olmak üzere 7 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada ölen aynı aileden 2'si çocuk 6 kişiye acı veda! Tabutları yan yana dizildi

CANSIZ BEDENLER ARAÇTAN ÇIKARILDI

Bunun üzerine jandarma ekipleri yolda bir başka kazanın yaşanmaması için geniş güvenlik önlemleri alırken, araçta sıkışarak can veren 7 kişi kurtarma ekiplerinin müdahalesiyle çıkartıldı. Olay yerine gelen Aksaray Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı incelemelerde bulundu, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazada ölen aynı aileden 2'si çocuk 6 kişiye acı veda! Tabutları yan yana dizildi

CENAZE NAMAZINA YÜZLERCE İNSAN KATILDI

Kazanın ardından otopsi işlemleri bugün tamamlanan İbrahim Ergün, eşi Semiha Ergün, kızları Rumeysa Ergün, Sümeyra Ergün, Ceyda Uğurlu ve torunları Asel Uğurlu için ikindi namazını müteakip Aksaray'ın merkeze bağlı Yeşiltepe Beldesi Merkez Ulu Cami'de cenaze namazı kılındı. Ailenin cenaze namazına Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu da katıldı. Vali Aydoğdu ilk olarak cenaze evine giderek başsağlığı diledi. Fenalık geçiren yakınlarını sakinleştirmeye çalışan Vali Aydoğdu, cenaze namazının ardından 3 yaşındaki Asel Uğurlu'nun tabutuna omuz vererek mezarlığa taşıdı. Altı kişinin cenazesi belde mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına yüzlerce vatandaş katıldı.

Kazada ölen aynı aileden 2'si çocuk 6 kişiye acı veda! Tabutları yan yana dizildi

HIZ GÖSTERGESİ 170'TE TAKILI KALMIŞ

Öte yandan, 2,43 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü Nuri Bal'ın aracının hız göstergesinin 170'te takılı kaldığı öğrenilirken, cenazesinin yurt dışından gelecek olan yakınları tarafından alınacağı öğrenildi.

Kazada ölen aynı aileden 2'si çocuk 6 kişiye acı veda! Tabutları yan yana dizildi

KIZI VE DAMADI EVDE KALMALARI İÇİN ISRAR ETMİŞ

Ölen İbrahim Ergün'ün akrabası Hasan Gümüşay (52), "Gece rahmetlik arkadaşım İbrahim, Aksaray'daki kızının evinden çıkmış. Hatıbağatolu'na gelirken Yeşilova'dan Almancı bir arkadaş, alkollüymüş, orada bu adama vuruyor. İbre de 170'te takılı kalmış" dedi. Ölen İbrahim Ergün'ün kuzeni olan İbrahim Ergün (70), "Benim amcamın oğlu olur. Aksaray'da evli bir kızı var. Dün davet etmişler, 'Baba beraber oturalım gel' diye. Öyle gitmişler. Oturmuşlar, yemek yemişler. Yemek yedikten sonra gece saat 23.30 gibi oradan kalkmış ve arabaya binmişler dönüyorlarmış. Orada da kaza geçiriyorlar. Hatta damadı ve kızı sıkıştırıyor. 'Baba kal, yarın git' diye. Bu da, 'Yok ben evime gideceğim, evimde rahat ederim' diye oradan çıkıyor. Çok ısrar etmiş, 'Baba kal' diye. 'Yarın beraber gideriz' demiş ama gitmekte ısrar etmiş. Sonra da yolda kaza geçiriyorlar" şeklinde konuştu.

Kazada ölen aynı aileden 2'si çocuk 6 kişiye acı veda! Tabutları yan yana dizildi
Kazada ölen aynı aileden 2'si çocuk 6 kişiye yürek parçalayan veda! Tabutları yan yana dizildi
Kazada ölen aynı aileden 2'si çocuk 6 kişiye yürek parçalayan veda! Tabutları yan yana dizildi
Kazada ölen aynı aileden 2'si çocuk 6 kişiye yürek parçalayan veda! Tabutları yan yana dizildi
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İbrahim Ergün, Otomobil, Aksaray, Cenaze, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kazada ölen aynı aileden 2'si çocuk 6 kişiye yürek parçalayan veda! Tabutları yan yana dizildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kazada ölen aynı aileden 2'si çocuk 6 kişiye yürek parçalayan veda! Tabutları yan yana dizildi - Son Dakika
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