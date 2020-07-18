Kazada ölen çift ile oğulları toprağa verildi - Son Dakika

Kazada ölen çift ile oğulları toprağa verildi

TUNCELİ'de, midibüsle çarpışan cipte hayatını kaybeden Sercan Kaya, 2 yaşındaki oğlu Kıvanç Kaya ile birlikte Erzincan'da, eşi Aslı Dirlik Kaya ise Şanlıurfa'da toprağa verildi.

TUNCELİ'de, midibüsle çarpışan cipte hayatını kaybeden Sercan Kaya, 2 yaşındaki oğlu Kıvanç Kaya ile birlikte Erzincan'da, eşi Aslı Dirlik Kaya ise Şanlıurfa'da toprağa verildi.

Bir aileyi yok eden kaza, dün Tunceli- Elazığ karayolunun 45'inci kilometresindeki Göktepe köyü mevkisinde meydana geldi. Elazığ Havalimanı'ndan aldığı yolcularla Tunceli istikametine giden Kemal Yıldız yönetimindeki 62 AAD 158 plakalı midibüs ile karşı yönden gelen Sercan Kaya yönetimindeki 25 AAG 937 cip kafa kafaya çarpıştı. Kazada cipte bulunan Aslı Dirlik Kaya olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan eşi Sercan Kaya ile çiftin 2 yaşındaki oğlu Kıvanç Kaya da kaldırıldıkları hastanede kurtarılamadı.

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Erzincan'daki 3'üncü Ordu Komutanlığı'nda sivil memur olan Sercan Kaya ile oğlu Kıvanç Kaya, bugün Cumhuriyet Mahallesi Cemevi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Terzibaba Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene Vali Mehmet Makas, 3'üncü Ordu Kurmay Başkanı Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Belediye Başkanı Bekir Aksun ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Öğretmen Aslı Dirlik Kaya ise memleketi, Şanlıurfa'da son yolculuğuna uğurladı.


Sercan Kaya, Şanlıurfa, Erzincan, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 14:23 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kazada ölen çift ile oğulları toprağa verildi - Son Dakika
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