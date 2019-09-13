Kazada ölen Hatay Emniyet Müdürünün eşi için mevlit okutuldu

Niğde'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ün eşi Zuhal Karabörk için Hatay'da mevlit okutuldu.

Defne ilçesi Sümerler Mahallesindeki Durmuş Debboğlu Camisi'nde cuma namazı sonrasında düzenlenen mevlitte, Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu.

Trafik kazasında yaşamını yitiren Zuhal Karabörk için edilen duanın ardından mevlite katılanlara lokum ikram edildi.

Mevlit programına Hatay Valisi Rahmi Doğan, CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, kurum müdürleri, emniyet ve jandarma personelleri katıldı.

Kamil Karabörk yönetimindeki 06 EA 3621 plakalı otomobil, 9 Eylül'de Niğde-Bor kara yolunda Süleyman Şahin'in kullandığı 33 NC 389 plakalı tankerle çarpışmış, kazada Karabörk'ün eşi Zuhal Karabörk hayatını kaybetmiş, Emniyet Müdürü Karabörk ve 2 kızı ile otomobilde bulunan Mehmet Ali Kazğı yaralanmıştı.