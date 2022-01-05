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Kazada ölen İrem'in yürek burkan vasiyeti - Son Dakika

Kazada ölen İrem'in yürek burkan vasiyeti

05.01.2022 10:47

Trabzon'un Yomra ilçesinde 9 gün önce yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaralanan, tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşince bağışlanan organlarıyla 5 kişiye umut olan İrem Keleşoğlu'nun böbrek hastası babasının durumuna üzüldüğünden organlarının bağışlanmasını vasiyet ettiği ortaya çıktı.

27 Aralık 2021 tarihinde saat 22.00 sıralarında Karadeniz Sahil Yolu Liman kavşağı mevkisinde meydana gelen kazada Yusuf Yiğit (71) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan İrem Keleşoğlu'na çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, yaralanan İrem Keleşoğlu'nu ambulansla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Keleşoğlu'nun beyin ölümü gerçekleşti.

Bunun üzerine aile, kızları İrem'in organlarını bağışladı. İrem'in böbrekleri, korneaları ve karaciğeri Samsun'dan gelen özel ekibin operasyonuyla alındı. Organları Erzurum ve Samsun'a gönderilerek 5 kişiye nakledilen İrem Keleşoğlu, aile kabristanlığında defnedildi.

Kazada ölen İrem'in yürek burkan vasiyeti

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

İrem'e çarpıp kaçan otomobilin sürücüsü Yusuf Yiğit ise kazadan 3 saat sonra Araklı ilçesinde polis merkezine giderek teslim oldu. Gözaltına alınan Yiğit, sevk edildiği adliyede ev hapsi tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. İrem'in ölümü üzerine gözaltına alınan Yiğit tutuklandı.

Kazada ölen İrem'in yürek burkan vasiyeti

"YENİ YIL HEDİYESİ OLDU"

İrem Keleşoğlu'nun böbrek hastası babasının durumuna üzüldüğü için organlarının bağışlanmasını vasiyet ettiği ortaya çıktı. Mustafa Keleşoğlu, "Kızımın vasiyetiydi. 3 arkadaş kendi aralarında konuşuyorlar, 'Üçümüzden birine bir şey olursa organlarımızı bağışlayacağız. Birbirimize vasiyetimiz olsun' demişler. Bizim için zor bir karardı ama onayladık. Kızımın organları ve korneaları 5 insana hayat oldu, can oldu. O insanlara yeni yıl hediyesi oldu. Kızım giderken dünyaya imzasını atıp gitti, insanlara bir şeyler bıraktı. Belki başkalarına da örnek olur. Kızımla gurur duyuyorum. Bizi ve arkadaşlarını onore etti. İnsanlara örnek oldu. Allah razı olsun kızımdan" diye konuştu.

Kazada ölen İrem'in yürek burkan vasiyeti

"BABASINA SEVGİSİNDEN YAPTI"

İrem'in babasını düşünerek organlarını bağışlama kararı aldığını söyleyen Nuray Keleşoğlu da, "Kızım bana 'Babam da böbrek hastası. ya ona da lazım olursa, başkalarında ararsa. Böyle ihtiyaçlar oluyor, kararımı verdim' demişti. Ben de 'sen bilirsin kızım' dedim. Babası böbrek, kalp ve şeker hastası. Babası hastalandığında çok uğraştı. Güzel bir karar verdi. Sevgisinden dolayı bunu yaptı. Gözünün önünde babasının çektiklerini görüyordu, ondan sonra karar verdi. İlk duyduğumda etkilenmiştim ama kararı ona bıraktım" dedi.

YORUMLAR (1)
  • suna genç: anlamadım gitti. Rahmetli kız, madem babası böbrek hastasıydı öz kızının dokuları zaten uyar ne diye babasına zamanında vermemiş. Allah rahmet etsin yine de duyarlı davranıp başkalarına faydası olmuş Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
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Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yusuf Yiğit, Otomobil, Samsun, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Kazada ölen İrem'in yürek burkan vasiyeti - Son Dakika


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