Kazakistan, Azerbaycan, Belarus, Özbekistan, Moldova, Tacikistan ve Rusya'da koronavirüs - Son Dakika

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ikinci dalgasına hazırlık yapılması gerektiğini söyledi.

Tokayev, yetkililerle yaptığı toplantıda, ülkedeki Kovid-19 durumuna dair açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs salgınında olası ikinci dalgaya karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurgulayan Tokayev, temmuz sonuna kadar enfeksiyon hastanelerinde yatak sayısının yüzde 50 artırılmasını istedi.

Tokayev, hükümetten mart ile mayıs aylarındaki gibi sıkı karantinanın uygulanmasıyla ilgili önerilerinin hazırlanmasını talep etti.

Kovid-19 ile mücadele için tüm kaynakların kullanılması gerektiğini belirten Tokayev, ilgili kurumların salgınla ilişkin halkı bilgilendirmesini istedi.

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, virüsten 75 kişinin daha iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 13 bin 8'e ulaştı.

Bugüne kadar ülkede 21 bin 327 vaka tespit edilmiş, virüsten 183 kişi hayatını kaybetmişti.

Azerbaycan'da ölü sayısı 200'ü geçti

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 544 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 16 bin 968'e yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 343 artarak 9 bin 369'a, yaşamını yitirenlerin sayısı 8 artarak 206'ya çıktı.

Bugüne kadar 475 bin 525 Kovid-19 testinin uygulandığı Azerbaycan'da, 7 bin 393 hastanın tedavisi sürüyor.

Ülkede nisanda 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziran başında günlük 300'ün üzerinde seyretmeye başlamıştı. Son haftada ise günlük vaka sayısı 500'ü geçti.

Belarus'ta tırcılar için kısıtlamalar kaldırılacak

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 315 kişide virüsün tespit edilmesiyle Kovid-19 vaka sayısı 61 bin 790'a çıktı.

Sağlığına kavuşanların sayısı 186 artarak 45 bin 213, ölü sayısı 4 artarak 387 oldu.

Şimdiye kadar 992 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığı ülkede, salgın dönemi süresinde karantina uygulanmamıştı.

Öte yandan, Belarus Hükümeti, transit geçiş yapan tırcılar için getirilen kısıtlamaların 1 Temmuz itibarıyla kaldırılması yönünde karar aldı.

Ülkede nisan sonunda 900'ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı, mayıs ayında bine yaklaşmış, haziran başında düşüşe geçmişti.

Özbekistan'da vaka sayısı 8 bin 200'e yaklaştı

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, gün içerisinde Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 1 artarak 23'e, vaka sayısı 168 artışla 8 bin 199'a çıktı.

Gün boyunca 97 hasta daha sağlığına kavuştu ve böylece taburcu edilenlerin sayısı 5 bin 426'ya ulaştı.

Bugüne kadar 1 milyon 176 bin Kovid-19 testinin yapıldığı ülkede, 53 bin kişi gözetim altında tutuluyor, 2 bin 750 hastanın tedavisi sürüyor.

Özbekistan'da, 15 Haziran'da tedbirlerin gevşetilmesinin ardından günlük vaka sayılarında belirgin ölçüde artış gözlemleniyor.

Moldova'da 107 yeni vaka

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 107 kişide virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 16 bin 357'ye çıktığı bildirildi.

Vakalardan 2 bin 403'ünün sağlık çalışanı olduğu kaydedilirken, son günde 745 Kovid-19 testinin yapıldığı belirtildi.

İyileşen sayısının 148 artarak 9 bin 229, ölü sayısının da 6 artarak 536 olduğu aktarılan açıklamada, halkın salgına karşı belirlenen kurallara uyması gerektiği vurgulandı.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde da vaka sayısı 9 artışla 1224'e yükseldi.

Kovid-19 durumunun kötüleşmesi nedeniyle sağlık alanında olağanüstü halin 15 Temmuz'a kadar uzatıldığı ülkede, 25 bin 955 kişi gözetimde tutuluyor.

Öte yandan, Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon, Rusya ziyaretinin ardından yaptırdığı Kovid-19 testinin negatif çıktığını bildirdi.

Dodon, Kovid-19 salgınında iyileşme olması halinde 15 Haziran'a kadar ülkeye giriş yapanların 14 günlük karantinada kalması şartının kaldırılabileceğini ve kreşlerin açılabileceğini belirtti.

Tacikistan'da vaka sayısı 5 bin 900 oldu

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede Kovid-19 vaka sayısı 51 artarak 5 bin 900'a çıktı.

Taburcu edilenlerin sayısı 58 artarak 4 bin 506 oldu.

Kovid-19 kaynaklı 52 ölümün gerçekleştiği ülkede, 1342 hastanın tedavisi sürüyor.

Rusya'da sinemalar 15 Temmuz'da açılacak

Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Çernışenko, Kovid-19'a karşı alınan tedbirlerin gevşetilmesi kapsamında 15 Temmuz'da sinemaların faaliyete geçeceğini duyurdu.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 6 bin 719 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 641 bin 156'ya çıktığı belirtilmişti.

Açıklamada, son 24 saatte ölü sayısının 93 artarak 9 bin 166'ya, iyileşen sayısının 4 bin 343 artarak 403 bin 430'a ulaştığı kaydedilmişti.