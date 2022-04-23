Kazakistan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 102. açılış yıl dönümü dolayısıyla kutlama töreni düzenlendi.

Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçiliği'nde düzenlenen törene Büyükelçi Ufuk Ekici, Azerbaycan'ın Nur Sultan Büyükelçisi Agalar Atamoglanov'un yanı sıra Kazakistan'daki uluslararası kuruluşların temsilcileri ile büyükelçilik çalışanları ve misafir çocuklar katıldı.

Saygı duruşu ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende, misafir olarak davet edilen Nur Sultan'daki Nurlu Jürek Engelli Çocuklar Yurdundan çocuklar da yer aldı.

Büyükelçi Ekici, törende yaptığı konuşmada, son 2 yıl boyunca Kovid-19 nedeniyle 23 Nisan'ı sadece büyükelçilik mensupları arasında kutladıklarını belirterek "Ama bu yıl Kovid-19 ve tedbirleri biraz daha rahatlayınca dışarıdan da bazı misafirleri ağırladık hatta bu yıl özel eğitim gerektiren çocukların kaldığı yurttan da bazı küçük kardeşlerimizi davet ettik." dedi.

Bunun yanı sıra yabancı çocukları da bir araya getirerek kaynaştırdıklarını söyleyen Ekici, "Çocuklar bizim geleceğimiz, istikbalimiz. O yüzden çocuklarımıza ne kadar özen gösterirsek geleceğimizi de o kadar sağlam temellere oturtmuş olacağız." diye konuştur.

Ekici, bu vesileyle bir kez daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını saygıyla andıklarını kaydederek "Bu bayramı bize emanet eden tüm büyüklerimize, vatanımız için hayatını kaybeden şehitlerimize selam göndermek ve onları minnet ve şükranla anmak istiyorum. İyi ki böyle bayramlarımız var çünkü yurt dışında insanlarımızın bir araya gelmesine vesile oluyor. Burada gördüğünüz gibi farklı milletlerden çocukların bir araya gelmesi ve kaynaşmasına vesile oluyor. Eğlenceli ve coşkulu bir şekilde 23 Nisan'ımızı kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

Tören kapsamında çocuklar şiirler okudu, müzik aletleri çaldı. Aynı zamanda animasyon ekibinin gösterileriyle eğlenen çocuklara Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.

TİKA Nur Sultan Koordinatörü Hüseyin Hükmet Özdenoğlu da TİKA olarak büyükelçiliğin böylesine güzel bir etkinliğinde çocuklarla bir arada bulunmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek "Yaklaşık 300'ün üzerinde hediye paketi hazırladık. Bunların 60'tan fazlasını bugün burada toplanan çocuklarımıza hediye ettik." dedi.