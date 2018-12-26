Son Dakika Haberleri: Kazakistan'ın Petrol Üretiminin Yüzde 4.7 Artması Bekleniyor

Kazakistan'ın Petrol Üretiminin Yüzde 4.7 Artması Bekleniyor

1 saat önce

Kazakistan Enerji Bakanı Kanat Bozumbayev, 2018 yılı petrol üretiminin 2017'ye göre yüzde 4.7 artışla 90.3 milyon tona yükselmesinin beklendiğini açıkladı.

Kazakistan'ın Petrol Üretiminin Yüzde 4.7 Artması Bekleniyor, System.String[]
Kazakistan Enerji Bakanı Kanat Bozumbayev, 2018 yılı petrol üretiminin 2017'ye göre yüzde 4.7 artışla 90.3 milyon tona yükselmesinin beklendiğini açıkladı.

Buna göre, aynı dönemde ülkenin petrol ihracatının da yüzde 2.4 artışla 71.5 milyon ton düzeyine yükseleceği öngörülüyor.

Kazakistan'ın petrol üretimi yılın ilk 11 aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.9 artışla 82.4 milyon tona yükseldi. Aynı dönemde petrol ihracatı da yüzde 3.8 artışla 66 milyon tona, doğalgaz ihracatı da, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artışla 17.9 milyar metreküpe ulaştı.

Kazakistan'ın petrol ve doğal gaz ihraç ettiği ülkeler arasında İtalya, Hollanda, Fransa, İsviçre ve diğer Avrupa Birliği ülkelerinin yanı sıra Özbekistan, Belarus, Kırgızistan, Rusya ve diğer Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri yer alıyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:33 Kaynak: DHA

Kazakistan, Ekonomi
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