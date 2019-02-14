Son Dakika Haberleri: Kazara Kendini Vuran Güvenlik Korucusu Hayatını Kaybetti

Kazara Kendini Vuran Güvenlik Korucusu Hayatını Kaybetti

55 dakika önce

Bingöl'de kendisine ait av tüfeğinin kazara ateşlenmesi sonucu yaralanan güvenlik korucusu yaşamını yitirdi.

Kazara Kendini Vuran Güvenlik Korucusu Hayatını Kaybetti, System.String[]
Bingöl'de kendisine ait av tüfeğinin kazara ateşlenmesi sonucu yaralanan güvenlik korucusu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Genç ilçesine bağlı Suveren köyü yakınlarında arkadaşlarıyla Murat Nehri kenarına balık avlamaya giden, demir yolunda görevli güvenlik korucusu Gökhan Karaca (30), balık tuttuğu sırada kendisine ait av tüfeği, ağa takılması sonucu ateş aldı.

Göğsünden yaralanan Karaca, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlk müdahalenin ardından İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığınca talep edilen askeri helikopterle Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Karaca, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 05:13 Kaynak: AA

Genç, Bingöl, Güncel
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