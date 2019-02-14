Kazara Kendini Vuran Güvenlik Korucusu Hayatını Kaybetti
55 dakika önce
Bingöl'de kendisine ait av tüfeğinin kazara ateşlenmesi sonucu yaralanan güvenlik korucusu yaşamını yitirdi.
Bingöl
'de kendisine ait av tüfeğinin kazara ateşlenmesi sonucu yaralanan güvenlik korucusu yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Genç
ilçesine bağlı Suveren köyü yakınlarında arkadaşlarıyla Murat Nehri
kenarına balık avlamaya giden, demir yolunda görevli güvenlik korucusu Gökhan Karaca (30), balık tuttuğu sırada kendisine ait av tüfeği, ağa takılması sonucu ateş aldı.
Göğsünden yaralanan Karaca, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İlk müdahalenin ardından İl Sağlık Müdürlüğü
Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığınca talep edilen askeri helikopterle Fırat Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Karaca, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 05:13 Kaynak: AA
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