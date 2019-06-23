Son Dakika Haberleri: Kazara kendisini vuran polis memuru, 9 gün sonra öldü
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Kazara kendisini vuran polis memuru, 9 gün sonra öldü

1 saat önce

BİTLİS'te, 14 Haziran'da elindeki tabancasının kazara ateş alması sonucu vurularak, ağır yaralanan polis memuru Uğur D. (32), tedavi gördüğü hastanede, 9 gün sonra yaşamını yitirdi.

Kazara kendisini vuran polis memuru, 9 gün sonra öldü, System.String[]
BİTLİS'te, 14 Haziran'da elindeki tabancasının kazara ateş alması sonucu vurularak, ağır yaralanan polis memuru Uğur D. (32), tedavi gördüğü hastanede, 9 gün sonra yaşamını yitirdi. 
Olay, 14 Haziran'da,  Hizan ilçesindeki çay bahçesinde meydana geldi. Hizan  Emniyet Müdürlüğü'nde görevli, evli ve 1 çocuk sahibi polis memuru Uğur D., elindeki tabancasının kazara ateş alması sonucu vuruldu. Ağır yaralanan Uğur D., ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla  Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Uğur D., burada yapılan ilk müdahale sonrası helikopterle Van YYÜ Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Uğur D.'nin tedavisine daha sonra götürüldüğü askeri hastanede devam edildi. Dün kalbi duran Uğur D., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazara vurulmasından 9 gün sonra yaşamını yitiren polis memuru Uğur D.'nin cenazesinin, otopsinin ardından bugün memleketi Zonguldak'a gönderileceği öğrenildi. 


- Bitlis
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 11:59 Kaynak: DHA
Bitlis, Güncel
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