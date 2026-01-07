Kazdağları\'nda Kayıp 3 Kişi Sağ Bulundu

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde Kazdağları'na gezmek için çıkan ve kendilerinden haber alınamayan 3 kişi, ekiplerin 12,5 saatlik ortak çalışmasıyla sağ bulundu.

Olay, Edremit ilçesine bağlı Mehmetalan Mahallesi kırsalında meydana geldi. Kazdağları'na gezmek için çıkan C.M. (21), O.K.K. (37) ve İ.D.'den (31) yaklaşık 10 saat boyunca haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Saat 01.00 sıralarında gelen ihbarla Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, AFAD, UMKE, Orman İşletme Müdürlüğü, Milli Parklar Kazdağı Şefliği ve İDA SAR Arama Kurtarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Ekipler, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve telefon sinyal takibi de yaptı. Çalışmalar sonucu 3 kişinin içinde bulunduğu otomobil, Dalaksuyu mevkiinde tespit edildi. Saat 13.30 sıralarında ulaşılan 3 kişinin durumlarının iyi olduğu bildirildi.