Kazdağları'nda mahsur kalan 17 asker ile 4 belediye işçisi 16 saat sonra kurtarıldı (6) - Son Dakika

KAZDAĞLARI'NDA MAHSUR KALAN İŞÇİLER O ANLARI ANLATTI

Balıkesir'in Edremit ilçesi Kazdağı Milli Parkı'nda Sarıkız yakınlarındaki Hava Radar Kıta Komutanlığı'nda 17 askeri personel ile birlikte 16 saat mahsur kalan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ait dozer, kepçe ve greyderde görevli 4 belediye personeli sağlık kontrolünün ardından aileleriyle buluştu. DHA'ya mahsur kaldıkları süre içerisinde yaşadıklarını anlatan belediye çalışanlarından dozer operatörü Mehmet Terzioğlu, dün saat 19.00 sıralarında tipi nedeniyle görüş alanının tamamen kapanacağını ve mahsur kalacaklarını anladıklarını, bunun için telefonun çektiği bir bölgede araçların park edebileceği bir genişletme çalışması yaptığını söyledi. Terzioğlu, tüm araçların bölgeye toplandığını, aralarındaki irtibatın da kesilmediğini belirtti.

EN BÜYÜK SORUN GÖRÜŞ MESAFESİYDİYaşadıkları süreçte olumsuz düşünmemeye çalıştıklarını ifade eden Mehmet Terzioğlu, "Zaten Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz , daire başkanlarımız, müdür, amir ve şeflerimiz bizi orada gereken teçhizat ve donanımı sağlıyorlar. Bu zor şartlarda nasıl çalışmamız gerektiği konusunda gerekli eğitimleri de veriyorlar. Bunlar bizim için güven oluyor. Sürekli irtibat halindeydik. Arkamızda güç olduğunu hissettik. Soğuktu ama bizim orada en büyük sorunumuz görüş mesafesi. Sıfıra kadar düştü. 10-15 dakikalık zaman dilimlerinde böyle anlar yaşadığımız oluyordu ama bu kadar uzun ilk defa oldu. Askeri helikopter keşif yapıp, yerimizi tespit etti. Sonra da paletli araçlar geldi. Telefon şarjımızı dikkatli kullanmak için kısa kısa bilgiler verdik" dedi.'HAVA SICAKLIĞI EKSİ 20 DERECEYE ULAŞTI'Balıkesir Büyükşehir Belediyesi greyder operatörü Gökhan Erışık ise "Hava sıcaklığı eksi 20 dereceye ulaşmıştı. İlerleyemeyince, iş makinelerinin içinde beklemeye başladık. Ekip arkadaşları ve amirlerimizle iletişim halindeydik. Ekip arkadaşlarımıza güvendiğimiz, bölgeyi bilmemiz ve irtibatı kesmediğimiz için sıkıntıya düşmedik. Yakıtlarımız da tam olduğundan o yönde de sıkıntı olmadı, sadece ilerleyemedik. Balıkesir Büyükşehir, AFAD , jandarma ekipleri bize ulaştı. Basit gibi görünse bile bize ulaştıklarında sevindik, mutluyduk" diye konuştu.ALLAH'A DUA ETTİKKepçe operatör Mustafa Bozkır da rüzgarla beraber tipinin bastırmasıyla zor bir durum yaşadıklarını söyledi. Bozkır, "Görüşün sıfıra düşmesi nedeniyle, mahsur kaldık. Geceyi uyumadan geçirdik. İş makineleri sürekli olarak çalıştı. Yoksa işimiz zordu. Gece yapacak bir şeyimiz yoktu. Allah'a yalvardık, bizi çabuk kurtarsınlar diye. Allah hepsinden razı olsun" dedi.

Yapılan kontrollerinin ardından herhangi bir sağlık problemi bulunmadığı belirlenen işçiler, evlerine döndü.

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ- Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir),