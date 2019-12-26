KBÜ'de Türk Halk Müziği konseri - Son Dakika
Son Dakika Güncel KBÜ'de Türk Halk Müziği konseri - Son Dakika

KBÜ'de Türk Halk Müziği konseri

6 saat önce

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Müzik Bölümü Türk Halk Müziği Anasanat Dalı Öğrencileri, Türk Halk Müziği konseri verdi.

KBÜ'de Türk Halk Müziği konseri, System.String[]

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Müzik Bölümü Türk Halk Müziği Anasanat Dalı Öğrencileri, Türk Halk Müziği konseri verdi. Koro ekibi Anadolu'nun farklı yörelerinden seslendirdikleri eserlerle davetlilerden büyük ilgi gördü.


KBÜ Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü Türk Halk Müziği Anasanat Dalı Öğrencileri, öğretim görevlisi Hüseyin Özpınar şefliğinde Safranbolu Prof. Dr. Sadettin Ökten Konferans Salonu'nda Türk Halk Müziği Konseri verdi. Türk Halk Müziğinin sevilen eserlerini seslendiren koro, dinleyenlere doyumsuz bir müzik akşamı yaşattı.


Öğrencilerden oluşan 16 kişilik koro, 13 orkestra üyesi eşliğinde solo ve koro halinde yaklaşık 15 eser seslendirdi. Isparta'dan Kars'a, İzmir'den Azerbaycan'a birçok yöreye ait türkülere davetliler de alkışlarla eşlik etti. Öğretim görevlisi Gülcan Ertan Hacısüleymanoğlu ve konsere konuk olarak katılan öğretim görevlisi Can Doğan söyledikleri uzun hava ve türkülerle davetlilerden büyük beğeni toplarken, öğrenciler de performanslarıyla büyük alkış aldı.


Konserde dinleyiciler arasında KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Rektör Yardımcı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, Safranbolu Belediye Başkanı Mimar Elif Köse ile akademik personel ve öğrenciler yer aldı.


Gecenin sonunda protokol üyeleri tarafından tüm koro ekibine teşekkür belgesi verildi. Ayrıca, Rektör Prof. Dr. Refik Polat koro şefi Hüseyin Özpınar'a çiçek takdim etti ve günün anısına toplu fotoğraf çekimiyle konser son buldu. - KARABÜK

Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 01:02 Kaynak: İHA
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