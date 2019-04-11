Son Dakika Haberleri: Kdc'deki Yerel Seçimlerde Kabila Koalisyonu Çoğunluğu Elde Etti

Kdc'deki Yerel Seçimlerde Kabila Koalisyonu Çoğunluğu Elde Etti

1 saat önce

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) hafta içi düzenlenen yerel seçimlerde çoğunluğu eski Cumhurbaşkanı Joseph Kabila'nın Kongo Ortak Cephesi (FCC) koalisyonuna bağlı adayların kazandığı bildirildi.

Kdc'deki Yerel Seçimlerde Kabila Koalisyonu Çoğunluğu Elde Etti, System.String[]
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) hafta içi düzenlenen yerel seçimlerde çoğunluğu eski Cumhurbaşkanı Joseph Kabila'nın Kongo Ortak Cephesi (FCC) koalisyonuna bağlı adayların kazandığı bildirildi.

Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu'nun açıkladığı ön sonuçlara göre, FCC'ye bağlı vali adayları, seçim düzenlenen 22 eyaletin 16'sında oyların çoğunluğunu alarak birinci oldu.

Bir eyalette muhalefetteki Lamuka koalisyonun adayı kazanırken, bir eyalette de Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'nin partisi Demokrasi ve Sosyal Kalkınma Birliğinin (UDPS) adayı başarılı oldu.

Diğer yandan 4 eyalette, hiçbir aday oyların mutlak çoğunluğunu alamadığı için cumartesi seçimin 2. tur düzenlenecek.

Teknik ve güvenlik sorunlar nedeniyle Sankuru ve Güney Ubangi eyaletlerinde de seçimler cumartesi günü yapılacak.

Kuzey Kivu ve Mai-Ndombe eyaletlerinde ise seçimler yerel meclislerin göreve başladığı 30 Mayıs'tan sonra düzenlenecek.

KDC'de toplam 26 eyalet bulunuyor.

Aralık 2018'deki seçimi kazanarak cumhurbaşkanı olan Tshisekedi'yi destekleyen koalisyon, aynı gün düzenlenen parlamentonun alt kanadı Meclise girecek isimlerin belirlendiği genel seçimde de Kabila'yı destekleyen koalisyonu geçememişti.

Mecliste FCC 337 milletvekili, Lamuka koalisyonu 94 milletvekili elde ederken, Tshisekedi'yi destekleyen koalisyon sadece 46 milletvekili çıkarabilmişti.

Ayrıca, 14 Mart'ta düzenlenen Senato seçimlerinde de FCC'den 90'ın üzerinde senatör seçilmesine rağmen, UDPS'den sadece 1 senatör seçilmişti.

Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, bu sonuçlar üzerine Senato seçimlerine hile karıştırıldığı gerekçesiyle senatörlerin atanmasını durdurmuştu.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 07:24 Kaynak: AA
Kongo, Cumhurbaşkanı, Güncel
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