Üye Girişi
KDV indirimi başladı; Bahçelievler'deki marketlerde denetim - Son Dakika

KDV indirimi başladı; Bahçelievler'deki marketlerde denetim

14.02.2022 11:10
KDV indirimi başladı; Bahçelievler'deki marketlerde denetim

Temel gıda maddelerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesinin ardından Bahçelievler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Ruhsat Denetim Müdürlüğü ekipleri marketlerde KDV denetimi yaptı.

Temel gıda maddelerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesinin ardından Bahçelievler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Ruhsat Denetim Müdürlüğü ekipleri marketlerde KDV denetimi yaptı.

"Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri" tanıtım toplantısında açıklanan gıdada KDV indirimine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, temel gıda ürünlerinde KDV yüzde 8'den yüzde 1'e indirildi. Bugünden itibaren geçerli olan indirimler için Bahçelievler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Ruhsat Denetim Müdürlüğü ekipleri de sahaya inerek, marketlerde KDV denetimi yapmaya başladı. Denetimde vatandaşların aldıkları ürünlerin kasada kesilen fişlerinin KDV oranının yüzde 1 olarak kesilip kesilmediği ve raflardaki fiyat ürün etiketlerinde düzenleme yapılıp yapılmadığı kontrol edildi.

UYGULAMAYAN MARKETLER CEZALANDIRILACAK

Bahçelievler'deki bir markette denetimlerini sürdüren zabıta memuru Halil İbrahim Çırak, uygulamanın henüz çok yeni olduğuna dikkat çekerek, "Ürünlerin etiketlerine, son kullanma tarihlerine bakıyoruz. Bu ürünlerin numunelerini alıyoruz ve kasaya gidiyoruz. Kasa fişi ve reyon fişi arasındaki fiyatları karşılaştırıyoruz. KDV indirimleri oldu ve bu indirimleri marketlerin uygulayıp uygulamadığına bakıyoruz. Uygulamayanlar için Haksız Fiyat Denetim Formu tanzim ediyoruz. İş yerlerine bu konuda gerekli uyarıları yapıyoruz ve uymayanlar hakkında gerekli yasal işlem uyguluyoruz" ifadelerini kullandı.

DÜN İLE BUGÜN ARASINDA 14 LİRALIK FİYAT FARKI

Dün akşam farkı görmek için çay, yumurta, salça, zeytin, şeker, un, makarna, tuz, süt, margarin ve beyaz peynirden oluşan 11 parçalık alışveriş yaptıklarını belirten zabıta memuru Volkan Küp ise, "Temel ihtiyaç malzemelerinde yüzde 8 olan KDV oranı bugün itibariyle yüzde 1'e düşürüldü. Bununla alakalı biz dün akşam bir alışveriş gerçekleştirdik. Bu alışverişimiz temel ihtiyaç malzemeleri olan tuz, yağ, çay şeklindeydi. 11 kalem toplam malzeme alındı. Bu sabah tekrar aynı alışverişi yaptığımızda KDV oranlarının yüzde 8'den yüzde 1'e düştüğünü görüyoruz. Dün yapılan alışveriş 241, 75 lira olurken, bugün aynı alışveriş 227, 20 liraya düştü. Arada 14,55 liralık bir rakam farklı oldu" diye konuştu.

MARKET ÇALIŞANLARI GECEDEN HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Mağaza müdürü Salim Tüysüz ise, "Bugün itibariyle uygulanmakta olan KDV indirimini biz ekip olarak geceden başlayıp, bugün mesai başlangıcına kadar müşterilerimizin en uygun fiyatı alabilmeleri adına yönlendirmelerimiz yapıldı. Kasalara fiyatlarımız gönderildi. Bu durum fiyatlara çok iyi yansıyacak çünkü tüketicinin alım gücü zayıflamıştı onun için devletin böyle bir fiyat politikası bizce uygun" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞ DAHA FAZLA İNDİRİM DESTEĞİ BEKLİYOR

Markete alışveriş yapmak için gelen Ayşe Biricik, "Yetersiz bir indirim. Ürünlerde 1 lira oynamış. Çok büyük bir fark yok. Biraz daha destek istiyoruz gerçekten çok zor. 3 liraya aldığımız makarna 6 lirayı geçiyor. Fiyatlar hala çok yüksek. Yağlarda da çok ciddi indirim yok. Bazısında 10 lira bazısında daha az indirim yapılmış. Bu fiyatlar çıkarken aynı ölçüde çıkmadı. İnerken de aynı hızı bekliyoruz" dedi.

Markete yeni geldiği için tüm fiyatlara henüz bakmadığını söyleyen Gülşen Kızıldağ ise, "Yumurtayı 46 liraya aldım önceden daha pahalıydı. Bu kadar indirim yeterli değil ama biraz daha olursa yeterli olur" ifadelerini kullandı.


- Karaköse
KDV indirimi başladı; Bahçelievler'deki marketlerde denetim
KDV indirimi başladı; Bahçelievler'deki marketlerde denetim
KDV indirimi başladı; Bahçelievler'deki marketlerde denetim
KDV indirimi başladı; Bahçelievler'deki marketlerde denetim
YORUMLAR
500

Zabıta Müdürlüğü, Bahçelievler, alışveriş, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KDV indirimi başladı; Bahçelievler'deki marketlerde denetim - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:10 Piyasa değeri 10 milyon lira! Balina kusmuğu yurt dışından yasa dışı getirildi
11:09 YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar: Üniversite sınavında barajın kalkmasıyla kalitenin düşeceğini söylemek makul bir eleştiri değil
11:09 Adı yakın arkadaşı tarafından söylenince küplere bindi! Atakan'dan Ogeday'a sitem
11:07 "Hangi ittifakta yer alacaksınız?" sorusuna Fatih Erbakan'dan cevap: 20 senenin günahına son dakika ortak olmak bizim açımızdan uygun değil
11:05 Yeğenini ezdikten sonra psikolojik destek alan haladan yeni paylaşım: Tarifi zor, anlatmak imkansız
11:04 Merkez Bankası taşınıyor: Haziran'da İstanbul Finans Merkezi'nde!
10:57 14 Şubat gram altının fiyatı 807 liradan alıcı buluyor
10:50 Yastık altı altın için kuyumcu-rafineri-banka arasında 'üçlü teyit' sistemi
10:44 Ormana odun kesmeye giren köylü, şehir efsanesi ağlayan kadınla karşılaşınca şaşkınlığa uğradı!
10:43 Manukyan'ın dairelerini sahte belgelerle akrabalarına peşkeş çekti! Kaymakamlık müdüründen vurgun
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 11:36:52. #1.13#
SON DAKİKA: KDV indirimi başladı; Bahçelievler'deki marketlerde denetim - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement