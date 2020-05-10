Keçiören Belediyesi çiftçilere tohum desteği sağlıyor - Son Dakika
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Keçiören Belediyesi çiftçilere tohum desteği sağlıyor

7 saat önce

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "10 ton siyez buğdayı, 2,5 ton fiğ yem bitkisi ve 500 kg mısır tohumlarının dağıtımını yaparak çiftçilerimize üretimle ilgili bilgilendirme desteği sağladık.

Keçiören Belediyesi çiftçilere tohum desteği sağlıyor, System.String[]

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "10 ton siyez buğdayı, 2,5 ton fiğ yem bitkisi ve 500 kg mısır tohumlarının dağıtımını yaparak çiftçilerimize üretimle ilgili bilgilendirme desteği sağladık." ifadelerini kullandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keçiören Belediyesi, dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında uluslararası alanda gıda ihtiyacının önem kazanmasıyla birlikte ilçede iyi tarım uygulamalarına hız kazandırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turgut Altınok, Keçiören'i Ankara'nın doğal ürün üretim ve satış merkezi yapacaklarını ilk göreve geldikleri günden itibaren ifade ettiklerini belirtti.

Altınok, "Bu kapsamda çalışmalarımıza Bağlum'dan başladık. Köselik, Güzelyurt, Çalseki ve Sarıbey köylerimizde ilk etapta, 10 ton siyez buğdayı, 2,5 ton fiğ yem bitkisi ve 500 kg mısır tohumlarının dağıtımını yaparak çiftçilerimize üretimle ilgili bilgilendirme desteği sağladık." değerlendirmesinde bulundu.

Altınok, ilçeye bağlı 4 köydeki çiftçilere dağıtılmak üzere başkentin iklimine uygun çeşitli türlerde 29 bin adet sebze fideleri ile birlikte 760 adet meyve fidanı dağıtımının yapılacağını da belirtti.

Ankara İl Tarım Müdürlüğü, Keçiören İlçe Tarım Müdürlüğü ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi bölümleri iş birliğinde yürütülen iyi tarım uygulamasından başarılı sonuçlar alınacağını da kaydeden Altınok, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belediyemiz tarafından kurulan uygulama ve eğitim bahçemizde çiftçilerimiz uygulamalı olarak eğitim alabilecekler. Bu bahçelerde üniversite hocalarımızın gözetiminde üretilen sebze ve meyvelerin uygun fiyatlarla satışları sağlanarak halkımızın doğal ve kaliteli ürünlere ulaşması sağlanacak."

Turgut Altınok, Keçiören, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.05.2020 12:34 Kaynak: AA


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